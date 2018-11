Nu starter arbejdet: Det bliver hurtigere at komme over Storebælt

Elektronikken i betalingsanlægget på Storebælt skal på pension efter 20 år. Alt det tekniske udstyr skal skiftes ud, så det bliver nemmere og hurtigere at komme over Storebælt, og arbejdet er allerede gået i gang.

Arbejdet kommer i første omgang til at foregå i de to midterste baner, og det vil ifølge Storebælts hjemmeside ikke komme til at påvirke rejsetiden i den tid, hvor arbejdet står på.

I juleferien holder Storebælt dog alle baner åbne for juletrafikken. Efter jul fortsætter arbejdet i to nye baner, hvor der skulle være tydeligt skiltet, så der ikke opstår forvirring.

Trafikken på Storebælt er i de senere år steget markant.

- Formålet med opgraderingen er at fremtidssikre betalingsanlægget, så det kan tage imod den voksende trafik. Samtidig vil vi gerne give en bedre service til de kunder, som benytter automatisk betaling i form af PayByPlate eller BroBizz, fortæller Jens Kjær Nielsen, chef for Storebælts betalingsanlæg, på Storebælts hjemmeside.

Det kommer derfor også til at betyde, at når arbejdet er færdigt, så kommer der flere kørebaner til kunder, der betaler med BroBizz eller PayByPlate. Den del af de rejsende udgør allerede 75 procent, og de får to ekstra baner at køre i, så de får seks baner i alt.

Opgraderingen kommer også til at sætte driftsomkostningerne ved anlægget ned.

Storebælt forventer, at arbejdet er færdigt i slutningen af 2019.