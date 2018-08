Det bliver hurtigere at krydse Storebæltsbroen

Voksende trafik har skabt behov for nyt betalingsanlæg ved Storbæltsbroen. Efter planen er anlægget klar i efteråret 2019.

35.000 biler.

Så mange biler kører hver dag igennem betalingsanlægget ved Storebæltsbroen. Og det er tilsyneladende mere end, hvad det 20 år gamle betalingsanlæg kan klare. Derfor vil selskabet bag Storebæltsbroen opgradere anlægget.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Det nye betalingsanlæg bliver en version 2.0. Det betyder, at vi vil kunne give kunderne en endnu bedre serviceoplevelse, end det vi kender til i dag, fortæller Jens Kjær Nielsen, chef for Storebæltbroens betalingsanlæg.

Det kommende betalingsanlæg vil gøre det hurtigere for bilister fra Fyn at komme til Sjælland.

Højere hastighed

Som led i det nye betalingsanlæg bliver det muligt at køre hurtigere i ekspresbanerne. Det er de vognbaner, der er forbeholdt kunder med betalingstjenesterne PayByPlate eller BroBizz.

Den nye hastighedsgrænse kommer til at ligge på 50 kilometer i timen. I dag er den anbefalede hastighed 30 kilometer i timen i ekspresbanerne.

Derudover øges antallet af ekspresbaner. Det sker ifølge A/S Storebælt, da flere og flere bilister benytter sig af tjenesterne PayByPlate og BroBizz.

- Det bliver muligt at ekspedere flere kunder på kortere tid og med det stigende antal kunder, som benytter automatisk betaling, fortæller Jens Kjær Nielsen ifølge pressemeddelelsen.

Ifølge A/S Storebælt vil overgangen til det nye betalingsanlæg ikke genere bilister, der skal fra Fyn til Sjælland.

A/S Storebælt regner med, at det nye betalingsanlæg er klar til at hjælpe bilister hurtigere igennem bommene i efteråret 2019.