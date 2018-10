Odense er værtsby for EM: - Det bliver rigtig vildt

Det bliver rigtig vildt, og når man tænker på, at det er EM, så håber man selvfølgelig, at man kan vinde noget. Andrea Edsbjerg Hansen, karateudøver, Karate-Do Ichiro, Odense

“Klar til kata!” Forskellige karatekommandoer bliver råbt ud i træningslokalet. De hvide dragter bevæger sig synkront og stabilt efter ordren.

For der skal trænes både teknik og taktik, inden det danske landshold skal dyste mod Europas elite i oktober næste år.

To af dem, der regner med at blive udtaget til konkurrencen, er 12-årige Andrea Edsbjerg Hansen og Alexander Eilsøe-Jørgensen. Og de glæder sig allerede.

- Jeg tror, det bliver lidt af en oplevelse, at der er så mange mennesker, og at det er så stort. Det bliver rigtig vildt, og når man tænker på, at det er EM, så håber man selvfølgelig, at man kan vinde noget, siger Andrea Edsbjerg Hansen.

Og Alexander Eilsøe-Jørgensen ser en klar fordel i, at mesterskabet skal afvikles på hjemmebane.

- Andre steder kender man ikke rigtig det rundt omkring, men her kender man for det meste nærmest hele byen, siger han.

Kampsportscentrum

De to karatekæmpere træner i den odenseanske klub Karate-Do Ichiro, der sammen med mere end 20 andre kampsportsgrene holder til i Odense Sportscentrum.

Huset er en af arrangørerne bag EM 2019, og formanden ser flere grunde til, at Odense er blevet valgt som vært.

- I Sportscentrum har vi en masse eliteinstruktører - ikke bare i karate, men også i de andre 20 kampsportsgrene, vi har her i huset. Og det drager vi nytte af, når vi skal ud og have mesterskaber til byen, siger formand for Sportscentrum, Bjarne Eilsøe-Jørgensen.

Han får travlt med at planlægge og finde frivillige, der kan hjælpe under EM-ugen, men ser også mesterskabet som en stor mulighed.

- Vi kan se en spirende bevægelser, der gerne vil have, at Odense skal være centrum for kampsport i Danmark, og der er ingen tvivl om, at et EM til Odense vil være en stor løftestang for det.

EM i Karate 2019 Arrangeres af United Karate of Denmark i samarbejde med Sport Event Fyn, Odense Kommune og den odenseanske karateklub Karate-Do Ichiro, der holder til i Odense Sportscentrum.



Foregår i Odense Congress Center i oktober næste år.



Det danske karatelandshold er på verdensplan sportsligt i top-otte.



Kilde: Sport Event Fyn.

Reserverede hoteller og restaurantborde

Allerede nu spår Sport Event Fyn, at karatemesterskabet også kommer til at påvirke turismen.

- Der er en ganske fornuftig turismeøkonomi forbundet med den her event. Vi forventer en omsætning på omkring 13 millioner, og faktisk er der behov for så stor overnatningskapacitet, at andre fynske kommuner formentlig også vil kunne mærke en effekt, siger chef for Sport Event Fyn, Jakob Staun.