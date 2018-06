Det bliver svedende varmt: Fyn kan få op til 28 grader fredag

Varmen ser ud til at fortsætte i weekenden og i næste uge. Fredag kan det blive op mod 28 grader flere steder på Fyn.

Afbrændingsforbud. Vandmangel.Tørke.

Det tidlige og meget flotte sommervejr har allerede fået en del konsekvenser udover solbrændte ansigter og svedne græsplæner. Og varmen ser ud til at fortsætte i hvert fald i de næste dage.

Fredag på Fyn bliver endnu en tør og solrig dag med temperaturer helt op mellem 23 og 28 grader. Ved kyster med pålandsvind bliver det dog lidt køligere, hvilket fredag kommer til at betyde en anelse lavere temperaturer på det østlige Fyn.

I nat kommer der efterhånden flere skyer, og der er mulighed for regn. Ifølge TV 2 Vejret kan det endda ende med masser af regn til de tørre fynske haver og marker. TV 2 Vejrets prognoser fortæller om helt op til 20 millimeter regn flere steder i det fynske. Regnen skal falde sidst på natten og ud på morgenen lørdag og vil utvivlsomt være et tiltrængt, fugtigt afbræk fra tørken for både landmænd og haveejere.

Temperaturen falder i løbet af natten ned til mellem 13 og 17 grader.

Afbrændingsforbud

Onsdag i denne uge fik lang tids tørke den konsekvens, at der blev indført afbrændingsforbud i kommunerne Odense, Nyborg, Svendborg, Langeland, Ærø, Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nordfyns.

Derudover er der allerede tidligere blevet udstedt et afbrændingsforbud i Middelfart Kommune. Men fordi Middelfart Kommune ikke er underlagt Beredskab Fyn ligesom de ni andre fynske kommuner, men i stedet hører under Trekantbrand, er der der indført forbrændingsforbud allerede fra den 26. maj.

Og selvom der skulle komme enkelte byger lokalt på Fyn, så kommer det ikke til at betyde noget for forbudet.

- Som det er lige nu, så er det simpelthen så tørt, at hvis det kun regner lidt, så er det hurtigt væk igen. Så det skal regne over flere dage, før vi kommer til at ophæve forbudet, sagde Mikael Enevold Pedersen fra Beredskabsstyrelsen i onsdags til TV 2/Fyn.

