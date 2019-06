Valgets yngste fynbo giver ikke op: - Det bliver vildere næste gang

5. juni klokken 21.00

På valgdagen sidder Fabian Munkholm Davidsen og ryger en cigaret foran sit gymnasium i Svendborg. De tykke briller er gledet lidt ned ad næsen, og blikket er rettet stift mod mobiltelefonen. Prognoserne er begyndt at tikke ind, og Alternativet er gået tilbage.

- Vi har lige fået resultaterne fra Svendborg-området, siger Fabian Munkholm Davidsen.

- Vi har mistet 298 stemmer. Og Stram Kurs har fået 1,9 procent af stemmerne i Svendborg indtil videre. Det er sgu ikke godt.

Han er opstillet for Alternativet og med sine 19 år er han den yngste kandidat ved Folketingsvalget på Fyn. Men ud fra de foreløbige stemmetal ser det ikke ud til, at der bliver plads til den unge mand fra Sydfyn.

Læs også Alternativ spids på Fyn: Vi har gøglet for meget i medierne

Til eksamen to dage før valget

3. juni

Valget igennem har TV 2/Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, fulgt Fabian Munkholm Davidsens valgkamp. Den har især været præget af et konstant dilemma - valg eller uddannelse? For Fabian Munkholm Davidsen er valgkampen nemlig ramt sammen med de afsluttende eksamener i 3.g.

To dage før han sidder og tjekker stemmetal på sin mobiltelefon, stod den således på eksamen i almen studieforberedelse.

- Det her kan jeg jo ikke, mumlede folketingskandidaten for sig selv, da Bemærk mødte ham foran eksamenslokalet.

Da eksaminationen var overstået, var evalueringen kort og præcis:

- Jeg hader AT (almen studieforberedelse, red.), men jeg overlevede.

00:42 Her er vi med Fabian Munkholm Davidsen til en af hans afsluttende eksamener. Luk video

Stolte forældre

5. juni klokken 18.00

To dage senere er det grundlovsdag - og dagen, hvor fynboerne skal til stemmeurnerne. Et valg, der i dén grad får indflydelse på den 19-årige svendborgenser. Fra hjemmefronten har forældrene Helle Munkholm Davidsen og Erling Davidsen fulgt deres søns valgkamp.

- Fabian startede jo sin politiske karriere som 14-årig. Selvom han er ung, har han faktisk masser af erfaring. Han var knap nok startet i gymnasiet, før han var formand for festudvalget. Så snart han ser noget, han kan organisere, så går han i gang, siger Helle Munkholm Davidsen.

Forældrene er enige om, at det har været fantastisk at se deres søn i hans politiske projekt.

Læs også Sådan gik det valgets unge fynske kandidater: To af dem skal i Folketinget

- Det er jo også et projekt, hvor han skal lære noget, og det er jeg sikker på, han kommer til. Det er jo en kæmpe opgave med den alder, han har, siger Erling Davidsen.

- Han er mindst lige så dygtig som mange voksne kandidater. Nogle gange er der lidt en ungdoms-facisme, hvor man godt kan tillade sig at tale ned til dem, der er unge. Det er også noget af det, han er optaget af i sin politik. Men vi skal jo netop have et Folketing, hvor alle er repræsenteret. Også de unge, tilføjer Helle Munkholm Davidsen.

På valgdagen gjorde forældrene Fabian Munkholm Davidsen selskab, da turen gik til stemmeboksen i Svendborg. Det var i øvrigt Fabien Munkholm Davidsens første kryds nogensinde.

- Næste gang bliver det endnu vildere

5. juni klokken 23.58

Og så er vi tilbage, hvor vi startede. Der er gået nogle timer, siden Fabian Munkholm Davidsen kunne følge valgets første resultater. Senere på aftenen er han til valgfest i Odense, hvor resultatet efterhånden er slået fast.

Der bliver ikke plads i Folketinget til valgets yngste fynbo.

- Vi står i en ærgerlig situation. Vi har mistet vores mandat på Fyn, og det var selvfølgelig utrolig ærgerligt. Der er mange unge mennesker, der har været ude at stemme, og jeg ved, de blandt andet har stemt på mig, siger Fabian Munkholm Davidsen.

00:11 Selvom det ikke blev til en plads i Folketinget, er Fabian Munkholm Davidsen stadig utrolig stolt. Video: Ida Brodtkorb Luk video

I Svendborgkredsen har Alternativet fået 1.769 stemmer. 169 af dem er gået til Fabian Munkholm Davidsen. Der kan være flere personlige stemmer at hente ved fintælling i andre fynske kredse, men der skal ske et mirakel, hvis det skal ændre på det endelige resultat.

- Det er situationen som den er nu, og vi må se, hvordan de personlige stemmetal ender. Det har været sjovt, og jeg har lært utrolig meget, og det er jeg pisseglad for, siger Fabian Munkholm Davidsen.

Den unge kandidat har dog allerede planer for, hvad der nu skal ske.

- Jeg skal have mig en uddannelse, og så kommer jeg til at arbejde endnu hårdere og endnu vildere for at vinde et fynsk mandat for Alternativet næste gang. Det kan du godt glæde dig til, siger han.

Her kan du se tredje og sidste afsnit af Bemærks serie "Fabian i Folketinget"