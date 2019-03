Unge i Svendborg: Det bruger vi vores lommepenge til

Det er dyrt for unge mennesker at være sammen med deres venner, fordi det sociale samvær ofte er forbundet med øl i byen eller en burger på en café.

Samtidig har de unge svært ved at sige nej til vennerne. Det konkluderer en ny rapport fra Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark.

Eleverne i ottende klasse på Ida Holsts Skole i Svendborg, som TV 2/Fyn talte med, fortæller, at de har godt styr på deres økonomi - mangler de penge, kan de altid spørge deres forældre om lidt ekstra lommepenge.

Sebastian Sejr Bindslev fra ottende klasse får 200 kroner i lommepenge om måneden. Dem bruger han på blandt andet mad, lidt tøj og forskellige hobbyer

Hvad gør du, hvis du ikke har råd?

- Så kan jeg ikke købe, fastslår Sebastian Sejr Bindslev over for TV 2/Fyn.

Forældre betaler mobiltelefon

I nogle tilfælde kan han dog spørge sine forældre, om de vil betale for ham.

- Hvis det er hele klassen, der skal ud og spise, får jeg lov til at komme med, og så får jeg nogle penge af mine forældre. Hvis vi bare er tre stykker, skal jeg selv betale - og så vil jeg hellere bruge mine 200 kroner på noget andet.

Sebastian Sejr Bindslev fortæller dog også, at hvis han eksempelvis skal have en ny mobiltelefon, betaler hans forældre også.

Cecilie Josephine Farshøj, der også går i ottende klasse på Ida Holsts Skole, får ligeledes 200 kroner om måneden i lommepenge. Hun har desuden også nogle konfirmationspenge, hun kan bruge af til større ting.

Til TV 2/Fyn fortæller hun, at hun bruger de fleste af sine lommepenge på tøj, mad og oplevelser med veninderne.

Hvad gør du, hvis du ikke har råd?

- Så spørger jeg nok mine forældre om hjælp.

Sparer du op af pengene?

- Nej, det gør jeg ikke rigtig. Det burde jeg nok.

Svært for unge at sige nej

Rapporten fra Forbrugerrådet Tænk og Finans Danmark viser, at socialt samvær står højt på listen, når de unge skal prioritere, hvad deres penge skal bruges på.

Over 40 procent af de unge bruger flere penge end planlagt, når de er sammen med venner.

Og det kan være svært at sige nej til øl og burger med venner.

Ifølge undersøgelsen ville 15 procent finde på en undskyldning i stedet for ærligt at sige, at pengene ikke rækker til at spise ude, mens 17 procent ville tage med ud at spise, selv om de ikke har råd.

Det er ikke alle unge fynboer, der har styr på økonomien - hverken i teenageårene, eller når de bliver voksne. Knap 4.000 unge gældsramte fynboer er havnet i Ribers Kredit Information, RKI, som er et register over dårlige betalere.