Kæmpe Tour-begejstring i Nyborg: - Det er armene oppe over hovedet

Verdens største cykelløb, Tour de France, starter i 2021 i Danmark. Løbets første reelle etape skal gå fra Roskilde til Nyborg.

Den nyhed vækker stor begejstring i den lokale cykelklub, Nyborg Cykle Klub.

- Det er armene oppe over hovedet. Det bliver stort, siger formand Jørn Carl.

Løbet starter med en prolog i København, og dagen efter køres den første reelle etape. Den 190 kilometer lange etape kommer til at gå fra Roskilde, henover Storebæltsbroen og får så mål i Nyborg.

- Tour de France er stort. Det er et fedt løb. Jeg har været nede og overvære det i Frankrig, og det bliver helt vildt at få det til Nyborg, siger Jørn Carl.

Cykelformanden mener, at det kommer til at få stor betydning for byen, når verdens største cykelcirkus kommer på østfynsk visit.

- Det bliver en dag, hvor der er fest og farver. Der vil være masser af folk, der kommer fra nær og fjern. Det bliver virkelig en stor dag. Uden at det skal sammenlignes overhovedet, så har vi jo prøvet med Danmark Rundt. Folk er glade for cykling her på Østfyn, siger Jørn Carl.

Skærpe interessen

Tour de France er en af verdens allerstørste og mest omtalte sportsbegivenheder. Derfor tror den østfynske cykelformand da også på, at Tour de France-besøget i Nyborg kan være med til at forøge interessen for cykling i det hele taget - og forhåbentlig også komme til at give sig udslag i flere ansigter i NCK, Nyborg Cykle Klub.

- Jeg tror på, at det vil være med til at skærpe interessen for cykling og klubben. Så jo, det skal nok kaste et eller andet af sig på et eller andet plan, det tror jeg. Jeg håber, at det vil give flere medlemmer i klubben, håber Jørn Carl.

Der kommer til at være tv-billeder i 190 lande fra Fyn, fra Nyborg, fra Storebælt og så videre. Man taler om 3,5 milliarder tv-seere, der alt i alt ser Tour de France. Der kommer ufatteligt mange gæster til byen. Det er på alle mulige målestokke meget stort Dennis Ritter

På etapen, der slutter i Nyborg, skal rytterne blandt andet henover Storebæltsbroen. Der har Jørn Carl selv cyklet flere gange, og han kan derfor bekræfte, at der venter Tour de France-feltet en ekstraordinær begivenhed.

- Det er en stor oplevelse, og de har virkelig noget at se frem til, siger Jørn Carl.

Selv har han allerede planer om at skulle overvære cykelløbet på et bestemt sted på ruten.

- Jeg kommer forhåbentlig til at stå nede i målområdet, griner cykelformanden.

Ekspert: Det er stort for Fyn

TV 2-journalisten Dennis Ritter har fulgt cykelsporten i mange år og kommenteret Tour de France siden 2007. Han har svært ved at beskrive, hvad der venter danskerne, når løbet kommer forbi til de tre etaper i 2021.

- Det er så stort, at det nærmest er svært at sætte ord på. Det er den største sportsbegivenhed og mediebegivenhed, man kan drømme om at få. Der er kun OL og VM i fodbold, der er større, siger Dennis Ritter til TV 2/Fyn.

Han fortæller, at Danmark - og Fyn - sammen med cykelløbet kommer til at blive dækket massivt af de internationale medier.

- Der kommer til at være tv-billeder i 190 lande fra Fyn, fra Nyborg, fra Storebælt og så videre. Man taler om 3,5 milliarder tv-seere, der alt i alt ser Tour de France. Der kommer ufatteligt mange gæster til byen. Det er på alle mulige målestokke meget stort, siger Dennis Ritter.

Nyborgs erhvervsdrivende får da også nok at se til, når Tour-karavanen kommer forbi, pointerer Ritter.

- Der skal altså sættes rigtig mange kopper kaffe over og smøres rigtig mange sandwich den dag, siger Dennis Ritter.

Tidligere har Odense lagt billet ind på at få enten at blive start- eller målby, hvis Touren engang kom til Danmark. I stedet løber Nyborg med fornøjelsen, og det kan der være en særlig grund til, vurderer Dennis Ritter.

- Et kvalificeret gæt kunne være, at det er fordi, at ASO (der arrangerer Tour de France, red.) har sagt, at de synes, at passagen af Storebæltsbroen er så central, at den skal ligge i den absolutte finale af en etape, altså at målstregen skal være nærmest lige på den anden side. Det kan være en forklaring. Men vi bliver nødt til at holde det lidt ud i strakt arm, indtil vi får det bekræftet, siger Dennis Ritter.