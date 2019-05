Politiet vil ikke efterforske indbrud: - Det er arrogant og utilgiveligt

Ved hjælp af en jernstang fundet ved Tullebølle Maskinstation listede indbrudstyve et vindue op og låste sig efterfølgende ind i den langelandske maskinstation via hoveddøren.

Ejeren af Tullebølle Maskinstation, Torbjørn Hansen, anmeldte indbruddet til politiet, men efter få dage fik han at vide, at sagen henlægges.

- Ni dage efter, jeg har anmeldt indbruddet, får jeg et brev om, at der ikke var flere beviser, og de ikke kunne gå videre med sagen. Det er endda før, vi har sendt politiet listen om, hvad der er stjålet, fortæller Torbjørn Hansen til TV 2/Fyn.

Torbjørn Hansens historie er ikke enestående. De seneste dage har TV 2/Fyn fortalt, hvordan Fyns Politi de seneste otte år har opklaret fem procent af alle fynske indbrud - resten er blevet henlagt.

Politiet sikrede dna-spor

Det undrer ejeren, at indbruddet på maskinstationen også henlægges, da to betjente sikrerede flere beviser kort efter indbruddet. Blandt andet tog betjentene dna-spor fra den røde jernstang, der gav tyvene adgang til værkstedets værdier.

Han tvivler på, at politiet overhovedet har indsendt de sikrede spor til dna-analyse.

I Tranekær, hvor Tullebølle Maskinstation ligger, opklares 2 ud af 222 indbrudssager ifølge tal fra Rigspolitiet.

- Det var et automatbrev, fik jeg at vide, da jeg ringede derind. Det vil sige, at uanset hvad har man besluttet på forhånd, at sagen ikke skal efterforskes, mener Torbjørn Hansen.

Tilliden forsvundet

På Tullebølle Maskinstation har man efter indbruddet installeret en alarm. Alligevel har tiltroen til politiet lidt en kæmpe knæk.

- Min tillid til politiet er fuldstændig væk, og jeg har ondt af de to betjente, der virkelig gjorde et stort, professionelt arbejde med at tage dna-prøver. Det er jo til grin, og de er til grin.

- Jeg synes, det er arrogant af politiet, at man har en kultur, hvor man på forhånd har afgjort, at indbrud ikke skal efterforskes. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, hvis man har sådan en kultur, siger Torbjørn Hansen.

Tullebølle Maskinstation fik stjålet elværktøj til en værdi af cirka 100.000 kroner.

Fyns Politi ønsker ikke at kommentere sagen på grund af valgkampen.