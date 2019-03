Bilister passerer defekt jernbanebom: - Det er både ulovligt og livsfarligt

Opdatering klokken 07.25: Banedanmarks teknikere er nu ankommet og betjener bommen manuelt, mens de forsøger at reparere den.

Banedanmark advarer bilister om ikke at passere en defekt jernbanebom på Stationsvej og Odensevej i det sydlige Odense.

Bommen blokerer vejen og kan ikke komme op, hvilket TV 2/Fyns reporter på stedet fortæller. Det har fået flere bilister til at stige ud af bilen for at se, om toget er på vej - og hvis ikke, så kører de alligevel over jernbaneoverskæringen.

- Det er ulovligt. Når bommen er nede, så skal man holde for den. Det er det samme som rødt lys, oplyser pressevagten hos Banedanmark.

- Kør en anden vej

De fortæller, at de har teknikere på vej for at reparere bommene. Indtil da må bilister køre andre veje.

- Man må finde en anden vej rundt. Det kan være livsfarligt at passere på den måde. Toget kan nå at komme fra man kigger, til man er steget ind i bilen igen, siger pressevagten.

Pressevagten oplyser, at når teknikerne kommer derud, betjener de bommen manuelt, samtidig med at de fejlretter på den.

- Når en bom ikke går op, får vi en melding i vores driftcenter, og så sender vi med det samme teknikere ud på opgaven. Vi har flere forskellige hold rundt omkring i landet, og de kommer så hurtigt, som det er muligt, oplyser pressevagten.