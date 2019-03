Endnu en brugs lukker: - Det er bare så sørgeligt

#Vimødesibrugsen står der på en seddel, der hænger i glasdøren ind til Dagli' Brugsen i den vestfynske landsby Sandager.

Men det er formentligt snart fortid at mødes i butikken.

Vores skoler er nedlagt - og nu også vores brugs. Ja, det er bare så sørgeligt altså. Annelise Vinther, handlende

For lige under det motto skriver bestyrelsen for Dagli' Brugsen:

- Det er med stor beklagelse, at vi må orientere jer om, at vores brugs lukker. Som de fleste sikkert ved, har vores økonomi været meget presset.

Ifølge bestyrelsen har den lokale brugs ikke længere opbakning fra Coop og må derfor erklære sig konkurs. Det sker tirsdag klokken 14 i skifteretten.

Og det er til stor ærgrelse for de lokale.

- Det er lidt vemodigt, lyder det fra Ole Jonsson, der har boet i området stort set siden 1963. Lige bortset fra en afstikker, da han var ude at tjene.

Han kan stadig huske, hvordan Dagli' Brugsen så ud dengang.

- Der kom man jo med kurven i hånden, og så var der tre diske inde derinde - og nu er der så selvbetjening.

For flere handlende kommer det fuldstændig bag på dem, at butikken nu lukker.

- Det er jeg da meget ked af at høre, for vi flyttede jo hertil for et halvt år siden, så da havde vi da regnet med lige at kunne handle her, siger Villy Andersen og nikker over mod Dagli' Brugsen.

Annelise Vinther mener, at området er hårdt ramt efter flere kampe om skolelukninger i Assens Kommune.

- Det betyder, at vi så skal til Gelsted, Ejby eller Assens for at handle. Vores skoler er nedlagt, og nu også vores brugs - og posten som vi normalt henter her. Ja, det er bare så sørgeligt altså.

Sidder der nogen med en god idé?

På næste mandag er der informationsmøde i Salbrovadhallen, hvor alle kan komme, hvis de har en idé til, hvordan man kan drive en anden form for dagligvarehandel i området.

- Nu må vi jo se, om vi kan få noget op at stå. Det må jo nok være os, der skal trække læsset denne gang, siger Ole Jonsson.

Også nytilflytteren Villy Andersen er klar til at møde op.

- Der må vi så deltage, så vi kan hjælpe til med at køre det videre.

TV 2/Fyn har forsøgt at få et interview med formanden for bestyrelsen i Dagli' Brugsen i Sandager, Jacob Jacobsen, men han har oplyst, at han ikke havde tid, da han skulle forberede sig til mødet i skifteretten.