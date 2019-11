Nøglemedarbejdere udelod centrale oplysninger: - Det er bedrag

Tre nøglemedarbejdere hos Odense Kommune videregav ikke vigtige oplysninger om en forældet medicininstruks, da ældre- og handicapdirektør Gitte Østergaard på et møde i august efter eget udsagn bad om at få alle relevante oplysninger omkring dødsfaldet på Botilbuddet Fangelvej, hvor en 50-årig kvinde i maj mistede livet som følge af en mulig medicinforgiftning.

Det er dybt problematisk. For mig at se, så er ledelsen ikke deres ansvar voksent Line Gessø Hansen, næstformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark

Den information forarger Anne Marie Laustsen, der er regionsformand i Ergoterapeutforeningen i Region Syddanmark.

- Det er jeg dybt rystet over. Jeg kan slet ikke forstå, at man kan sidde og tilbageholde sådan en oplysning. Det er en enorm vigtig oplysning. Det er jo bedrag, siger Anne Marie Laustsen.

En chefkonsulent, en forløbschef og en socialoverlæge hos Odense Kommune undlod at fortælle direktøren, at der lå en forældet medicininstruks på botilbuddet, og at den blev fjernet fire dage efter kvindens død.

- Det er ekstremt rystende, fordi det får konsekvenser for en række medarbejdere, som bliver fyret eller får advarsler. Jeg er chokeret, siger hun.

Alvorlige konsekvenser

Næstformanden for Dansk Sygeplejeråd understreger alvoren i, at der har ligget en for gammel medicinvejledning på botilbuddet, som de tre ledere ikke har videregivet.

- Det er dybt problematisk. For mig at se, så er ledelsen ikke deres ansvar voksent. Det, du fortæller om instrukserne, er problematisk for så har medarbejderne ikke kunne agere rigtigt i situationen, siger Line Gessø Hansen, der er næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

Jeg er dybt chokeret over det, og det må virkelig kalde på en kommunal storvask Anne Maria Laustsen, regionsforman, Ergoterapeutforeningen, Region Syddanmark.

I første omgang fik medarbejderne skylden for kvindens dødsfald, fordi de ikke reagerede på hendes symptomer i dagene op til dødsfaldet. Fire medarbejdere blev fyret og otte fik en skriftlig advarsel.

Men der stod ikke noget om symptomerne i den forældede medicininstruks, som lå på botilbuddet, da kvinden døde. Altså den instruks, som de tre ledere valgte ikke at nævne, da direktøren spurgte ind til det på mødet.

- Dét, man skjuler, vil være en medvirkende årsag til, at man træffer så voldsomme beslutninger som at fyre fire medarbejdere og give advarsler til en hel række andre. Det er dybt umoralsk, siger Anne Marie Laustsen.

Tillidsbrud

Lederne har handlet helt forkert, mener regionsrådsformanden for Ergoterapeutforeningen.

- Hvis man har en ledelse, som ønsker at drage læring af det her, så sætter man sig ned og ser på det og ser, hvad er det, vi kan gøre bedre, siger Anne Marie Laustsen.

- Hvis man har en ledelse som forsøger at dække det til og skjule det, så har man en ledelse, som ikke vil lære af det, men i virkeligheden vil redde sig selv. Og det gør de på bekostning af nogle medarbejdere, og det er simpelthen ikke i orden.

Næstformanden i Dansk Sygeplejeråd mener, at det er vigtigt at have tillid til sine ledere.

- For mig at se, så er der nogen, der har svigtet deres ledelsesansvar. Det er dybt problematisk for vores medarbejdere og for de beboere, der er. Hvis man skal have tillid til sin ledelse, så skal sådan noget her være i orden, siger Line Gessø Hansen.

Og den tillid kan ikke genoprettes.

- Det er et tillidsbrud, der er så voldsomt, og jeg kan ikke forestille mig, at man kan genoprette den tillid, fordi man ved, at der er nogle der har siddet og tilbageholdt oplysninger, og det har haft stor betydning for ens kollegaer, siger Anne Marie Laustsen.

Hun mener, der kun er en ting tilbage at gøre.

- Jeg er dybt chokeret over det, og det må virkelig kalde på en kommunal storvask. Du kan ikke have ledere siddende, der på den måde skjuler sandheden.

Ingen kommentarer

Vi har været i telefonisk kontakt med chefkonsulenten, som er ansat i HR-afdelingen under borgmesterforvaltningen. Hun ønskede ikke at tale med TV 2/Fyn.

Sagen er desuden forsøgt forelagt for forløbschefen og for socialoverlægen. De er ikke vendt tilbage på TV 2/Fyns henvendelser.