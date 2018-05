Det er blevet dyrere at købe et hjem på Fyn

I forhold til for fem år siden betaler fynboerne 375.000 kroner mere for boligen i dag. Det viser nye tal fra Boligsiden.dk.

Det koster mere at få en bolig.

Fynboerne må i dag op med gennemsnitligt 375.000 kroner mere end i 2013, når de skal købe en bolig på øen.

Et hus på Fyn koster i dag omkring 1.737.242 kroner, hvor det i 2013 kostede 1.362.358 kroner. Det viser nye tal fra Boligsiden.dk. Det er en stigning på hele 27,5 procent.

Den udvikling, vi har set i købesummen, skal derimod ses i lyset af, at det er blevet billigere at låne penge grundet den lave rente. Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk

Men bare fordi husene er blevet dyrere i det fynske, så betyder det ikke, at færre køber dem. Faktisk bliver der solgt dobbelt så mange huse på Fyn. Sidste år solgte de fynske ejendomsmæglere hele 1.200 boliger.

Og det er ikke kun Fyn. Tendensen er gældende i hele landet, hvor gennemsnitsprisen for en bolig er steget med en halv million kroner. Den største lokale stigning er sket i København By, hvor et hus er blevet 1,2 millioner kroner dyrere.

Læs også Nybyggeri på Østerbro: 44 rækkehuse med udsigt til åen

Ikke blevet dyrere at være boligejer

Selvom huspriserne er steget, så er det ikke ensbetydende med, at det er blevet dyrere at være boligejer.

Faktorer som renten på boliglånet, skatten af boligens værdi og vedligeholdelse spiller ind, når man skal regne ud, hvad det koster at eje sit eget hjem.

- Ser vi på lønnen i Danmark, er den ikke steget proportionalt med boligpriserne, så det er ikke en heftig lønudvikling, der har påvirket det øgede boligforbrug. Den udvikling, vi har set i købesummen, skal derimod ses i lyset af, at det er blevet billigere at låne penge grundet den lave rente. Det betyder blandt andet, at det ikke nødvendigvis er blevet dyrere at bo i en ejerbolig, selvom beløbet på prisskiltet er blevet større henover årene, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk i en pressemeddelse.

Omkostningerne ved at eje en bolig faldt markant fra 2009 til 2016.

Udviklingen i købesummen i Danmarks 11 landsdele vist i procenter: Bornholm: 22,1 procent

Fyn: 27,5 procent

København by: 47,8 procent

Københavns omegn: 30,1 procent

Nordjylland: 15,7 procent

Nordsjælland: 17,9 procent

Sydjylland: 24,7 procent

Vest- og Sydsjælland: 30,5 procent

Vestjylland: 16,1 procent

Østjylland: 20,5 procent

Østsjælland: 36,0 procent Hele landet: 26,9 procent



Kilde: Boligsiden.dk Hele landet: 26,9 procentKilde: Boligsiden.dk

Læs også Langelands borgmester: Ghettoplan flytter problemerne til os