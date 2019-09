Godt nyt for studerende: Det er blevet lettere at få studiebolig i Odense

Når unge mellem 18 og 30 år flytter til Odense for at begynde på en uddannelse, tilbyder Odense Kommune tag over hovedet-garanti til alle, som ikke i forvejen har adresse i kommunen.

Læs også Naturvidenskabelige uddannelser hitter på SDU

Men det er færre og færre af de unge tilflyttere, der benytter sig af garantien. Op til studiestart er det kun 60 personer, som Odense Kommune har måtte indkvartere midlertidigt på to af byens vandrehjem, hvor de unge får en seng på en sovesal stillet til rådighed.

Det er næsten en halvering i forhold til sidste år, hvor Odense Kommune hjalp 111 studerende med midlertidigt tag over hovedet.

Tag over hovedet-garanti i Odense Kommune Tag over hovedet-garantien er en nødløsning til studerende, som ikke har fundet et sted at bo inden studiestart. For at kunne benytte garantien skal man være optaget på en uddannelse i Odense, bo uden for Odense Kommune, være mellem 18 og 30 år gammel og være aktivt boligsøgende på studiebolig-odense.dk. Fra 2015 til i dag er antallet af unge, som benytter garantien, faldet med 67 procent. 2015: 181 2016: 160 2017: 145 2018: 111 2019: 60 Se mere

Ifølge Ashil Farokh, der er strategi- og projektkonsulent i Odense Kommune, så er der to primære årsager til det markante fald.

- Det ene er, at der er kommet flere studieboliger i Odense. Der er bygget mange boliger, og flere er på vej. Den anden forklaring er, at flere studerende bruger “Københavnermodellen”, hvor flere bor sammen i almindelige boliger. Det er med til at tage trykket af boligmanglen, og det gør behovet for Tag over hovedet-garanti mindre, siger han.

Boligmanglen er aftagende

Tendensen at færre tilflyttere bruger tag over hovedet-garantien i Odense Kommune har været tydelig i flere år efterhånden.

I 2015 hjalp kommunen 181 med en midlertidig bolig, og siden er antallet faldet år efter år.

Tidligere undersøgelser foretaget af Odense Kommune viser, at det især er unge fra hovedstadsområdet og Jylland, som benytter sig af Tag over hovedet-garantien, forklarer Ashil Farokh.

Læs også Nu begynder byggeriet: 300 milliondyre studieboliger på vej

- Hovedparten af de studerende, som benytter garantien, kommer fra hovedstadsområdet og Jylland. Der kan også være studerende fra udlandet. Det er dem, som ikke har mulighed for at pendle eller har et netværk at trække på på Fyn. Derfor har de behov for kommunens Tag over hovedet-garanti, siger han.

Huslejen for den midlertidige indkvartering på et vandrehjem i Odense er mellem 2.000 og 2.200 kroner om måneden.

Tag over hovedet-garantien gælder i tre måneder, hvorefter den studerende gerne skulle have fået tildelt en permanent bolig i Odense - enten ved egen hjælp eller via Studiebolig Odense.