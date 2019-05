DF'er om nedrivningsplan: - Det er den næstbedste løsning

1.000 boliger i Vollsmose skal rives ned inden i løbet af de kommende ti år. Det skal de for at leve op til regeringens krav om, at der inden 2030 skal være under 40 procent almene boliger i ghettoer, der har optrådt på ghettolisten i mindst fire år i træk.

Alex Ahrendtsen er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og beboer i Vollsmose. Mandag debatterede han på TV 2/Fyn nedrivningerne med Thomas Skov Jensen, der er beboerrepræsentant i Vollsmose.

- Jeg kan godt forstå, hvis Thomas og andre synes, det er kedeligt, at vi river gode boliger ned. For det bedste ville jo være at tage alle de utilpassede og de kriminelle og sende dem hjem. Det har vi ikke kunnet få opbakning til i Folketinget, og så er regeringen kommet med den næstbedste løsning, og det er at sørge for, at der er en blandet beboersammensætning, siger han.

Beboerrepræsentant: - Det er at give op

De 1.000 boliger, der skal fjernes, er fra Fyrreparken, Birkeparken, Bøgeparken, Granparken, Lærkeparken og Egeparken. Målet er at ændre beboersammensætningen i området. Den forklaring imødegår beboerrepræsentanten Thomas Skov Jensen dog.

- Jeg synes, det er at give op. At rive boliger ned og fjerne beboerne det er jo totalt opgivende - i stedet for at prøve at bekæmpe de udfordringer, vi har. Jeg er sådan set enig med Alex om, at vi har nogle kriminelle. Nu vil jeg ikke smide dem ud, men de skal i hvert fald ud af Vollsmose, siger han.

Han peger på, at der er muligheder for at gribe ind over for de kriminelle i bydelen allerede.

- Hvis man kunne fjerne dem, så ville man komme rigtig, rigtig langt, siger Thomas Skov Jensen.

Uenighed om parallelsamfund

Alex Ahrendtsen medgiver, at mange problemer ville være løst ved at fjerne kriminelle personer fra Vollsmose, men mener, at der er et problem med parallelsamfund i muslimske samfund.

- Det, det handler om nu, er selvfølgelig at få en ændret beboersammensætning, så vi kan få flere danskere til at flytte ind i Vollsmose og dermed få en bredere sammensætning. Det tror jeg, vil være godt for os alle.

Er det egentlig urimeligt, at folk med en anden etnisk baggrund har lyst til at bo sammen?

- Nej, men nogen af dem med anden etnisk baggrund de skaber en masse problemer. Kriminalitet, social kontrol parallelsamfund. Og det er jo især de mennesker, der kommer fra Mellemøsten. Altså folk fra Vietnam skaber jo ikke de problemer. Det er derfor, vi er nødt til at rive problemerne op med rode i Vollsmose, siger Alex Ahrendtsen.

Thomas Skov Jensen mener dog, at den løsning går ud over mange, som ikke har noget med problemerne i Vollsmose at gøre.

- Lad os nu tage fat i dem, der er kriminelle i stedet for at beskylde en hel befolkningsgruppe for at være kriminelle. Det, synes jeg, er lidt langt ude, siger Thomas Skov Jensen.

