Performancekunst med stor, blå regnjakke: - Det er en del af oplevelsen at føle sig dum

Festival. Det er jo først og fremmest noget med masser af musik, men på Heartland er der også fokus på mad og samtaler.

Og så er der det helt særlige ved festivalen, at kunst bliver vægtet højt. Faktisk kan festivalgæsterne godt blive helt udfordret. Men skal man overhovedet kunne forstå performancekunst - er det meningen? Eller hvad er overhovedet meningen?

- Det er ok, hvis man ikke forstår det. Jeg har ikke lyst til, at kunst skal være ekskluderende. Det skal være inkluderende, siger Lilibeth Cuenca Rasmussen.

Hun er en af mange performancekunstnere, der giver publikum en fysisk oplevelse og lidt ekstra at tænke over i løbet af de tre dages fest ved Egeskov. Med sin performance vil Lilibeth Cuenca Rasmussen gerne sætte fokus på bæredygtighed i tøjindustrien.

- Hvordan tøj bliver produceret, hvor det kommer fra, hvad er tøj?, spørger Lilibeth Cuenca Rasmussen.

I hendes optræden beskriver hun tøjstykkers oprindelse og liv, ligesom hun både ifører sig en stor, blå regnjakke og tager den af igen flere gange.

En del af det at føle sig dum

Susanne Stein fra Aarhus var en af de festivalgæster, der overværede performancekunstneren Lilibeth Cuenca Rasmussens optræden. Hun kunne ikke umiddelbart gennemskue, hvad det var, kunstneren egentlig foretog sig.

- Det er det, jeg prøver at finde ud af. På et eller andet plan skal man nok forstå noget af det. Men det sjove er jo, at man ikke helt ved, hvad det er, man forstår, siger Susanne Stein.

Så det gør ikke noget, at man står og føler sig lidt dum?

- Det, tror jeg faktisk, er en del af det. Ligesom at kunne bære at føle sig lidt dum og stå og tænke "hvad? Skal jeg blive ved?", siger Susanne Stein.

Kunsten på Heartland er selvfølgelig ikke bare for sjov. Der er masser af budskaber bag. Budskaber der skal tages alvorligt.

- Det der med, at man lige stiller et lille spørgsmål, det er det, samtidskunsten kan, og det er det, vi ønsker, den skal kunne her på Heartland, siger Janne Villadsen, der er talskvinde og kunstansvarlig ved festivalen.

Hun mener ligesom Lilibeth Cuenca Rasmussen, at det er helt ok, hvis publikum ikke lige med det samme fanger, hvad kunsten egentlig prøver at fortælle dem.

- Det er jo præcis derfor, det er på Heartland. Fordi vi ønsker, at der er flere mennesker, der skal møde samtidskunsten, siger Janne Villadsen.

