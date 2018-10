Gallapremiere: - Det er en gave at arbejde med Rosalinde

"I krig og kærlighed" er et episk kærlighedsdrama der handler om soldaten Esben, der deserterer fra krigen for at blive forenet med sin elskede kone Kirstine og deres søn Karl efter tre år.

Men alt er forandret i hans fravær. Hvor langt er han villig til at gå for at redde sit liv, sit ægteskab og sin ære?