Rasmus Paludan sigtet for personpåkørsel: - Det er en grundløs sag

Torsdag bliver Rasmus Paludan, leder af Stram Kurs, sigtet for en episode, der skulle være sket onsdag på Langelandsfestivalen. Det bekræfter Fyns Politi. Rasmus Paludan mener, at sagen er grundløs.

Rasmus Paludan bliver sigtet for forsøg på personpåkørsel, hvor han angiveligt skulle have forsøgt at køre ind i en festivalvagt.

Ifølge Rasmus Paludan befinder han sig i sin bil på en grusvej på vej hen til en journalist fra TV 2, da episoden sker. Han holder øje med vagterne, der skal dirigere ham.

- Nu ved jeg jo, hvad der er sket, og der skete ikke noget. Der er en vagt, der går ud, mens jeg kører langsomt og så går han tilbage. Da han går væk, kører jeg igen. Det er chikane, og i øvrigt er det heller ikke lovligt, siger Rasmus Paludan til TV 2/Fyn.

Ifølge sigtelsen, som man kan se på Youtube, er han sigtet efter straffelovens paragraf 244 og færdselslovens paragraf tre.

Paragraf tre i færdselsloven siger, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre.

- Det er en grundløs sag. Det er også derfor, man har tilføjet en subsidiær sigtelse, hvis der ikke er noget reelt at komme efter, så kan man bruge paragraf tre, siger Rasmus Paludan.

- Hvorfor anholder de mig ikke, og stiller mig i et grundlovsforhør. Det er nok fordi, de ved, det er grundløst, og derfor tilføjer de paragraf tre. Der kan de altid give mig en bøde, siger Rasmus Paludan, der nægter sig skyldig i hændelsen.

Camperer stadig ved festivalen

Rasmus Paludan har befundet sig på Langelandsfestivalen siden den gik i gang, men er blevet nægtet adgang. Han har dog med sine egne ord ved et tilfælde fundet vej ind på festivalpladsen, hvor han derefter blev sendt ud igen.

Men Stram Kurs-partilederen camperer stadig udenfor festivalen.

- Det har jeg gjort to dage i træk nu. Så jeg har faktisk en hyggelig festival bortset fra, at jeg ikke kan komme ind på selve festivalen. Så jeg skal selvfølgelig have mine penge tilbage, siger Rasmus Paludan.