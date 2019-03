Mai Mercado jubler over trafikaftale: - Det er en kæmpe sejr for Fyn

Onsdagens trafikaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder blandt andet en udvidelse af Fynske Motorvej, der nu står til at få tre spor syd om Odense.

Sammen med DF vil regeringen i alt bruge mere end 100 milliarder frem mod 2030 på især en udvidelse vejnettet.

Fynskvalgte Mai Mercado (K) jubler over aftalen, som hun kalder en kæmpe sejr for Fyn.

- Vi har langt om længe fundet pengene til en udvidelse af motorvejen syd om Odense, vi får den nye bane over Vestfyn, hurtigere tog mellem Odense og København, en støjpulje, øget pendlerfradrag over Storebæltsbroen og forbedret strækningen på Rute 9 mellem Svendborg og Maribo. Det har været en lang kamp at komme hertil, og nu har jeg bare svært ved at få armene ned, siger Mai Mercado til TV 2/Fyn.

Smalt forlig

Onsdagens infrastrukturforlig er indgået mellem regeringen og DF, og det kan altså blive opløst efter det kommende folketingsvalg, hvis regeringsmagten skifter.

Men Mai Mercado afviser, at et smalt forlig er en farlig vej at gå med en så stor investering, som forliget lægger op til.

- Socialdemokraterne og den øvrige opposition er meget velkomne til at tilslutte sig aftalen, siger Mai Mercado.

Hun peger på udvidelsen af motorvejen som det vigtigste fynske element i det 100 milliarder kroner store forlig.

- Og at udvidelsen er et af de allerførste projekter, der startes op. Det har vi diskuteret i så mange år, og nu er pengene endelig på plads. Samtidig muliggør det, at vi kan få lavet støjsikring langs den fynske motorvej, siger Mai Mercado.

Fynske elementer i aftalen Udvidelse af motorvejen syd om Odense (startes i 2021)

Støjbekæmpelse på Thujavej (igangsættes hurtigst muligt)

Ny togbane over Vestfyn (igangsættes i 2024)

Hastighedsopgradering på togene mellem Odense og Ringsted (igangsættes 2021)

Storebæltsforbindelsen skal fra 2024-2030 stå for 7,9 milliarder af finansieringen. Se mere

Storebæltsbroen malkes

En stor del af finansieringen af forliget kommer fra Storebæltsbroen, der skal aflevere i alt 7,9 milliarder kroner fra 2024-2030.

Mai Mercado og Konservative har tidligere været meget kritiske over for forslag, der ville hive penge ud af Storebæltsforbindelse, men alligevel mener hun ikke, at den nye aftale giver problemer for Fyn.

- Det har været en nødvendig finansieringskilde for at få aftalen på plads, siger Mai Mercado og fortsætter:

- Vi har i denne regeringsperiode fået en aftale om, at prisen for at komme over Storebælt bliver reduceret med 25 procent. Og nu har vi også fået sikret et højere fradrag for pendlere, der kører over broen, siger den fynskvalgte børne- og socialminister.