100 syge borgere mister pleje: - Det er en katastrofe

100 syge borgere risikerer helt at miste den pleje, som de modtager fra sygeplejen i Assens Kommune. Og alle øvrige patienter vil fremover modtage mindre hjælp på færre plejeminutter.

Omfattende besparelser på den kommunale sygepleje er nemlig et af elementerne i den budgetaftale, som Radikale Venstre, Konservative, SF, Socialdemokratiet og Venstre indgik for knap to uger siden.

En besparelse, som efter alt at dømme kommer til at koste mere end hver fjerde kommunale sygeplejerske jobbet.

En katastrofe

- Det er en katastrofe for de sygeplejersker, der bliver ramt direkte, og det er en katastrofe for de sygeplejersker, der bliver tilbage, siger Mads Dippel Rasmussen, næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

Budgetaftalen, som politikerne vedtog lige før efterårsferien bygger blandt andet på konsulentfirmaet BDO's vurdering af, at der årligt kan spares 5,6 millioner kroner på den kommunale sygepleje i Assens.

En besparelse, som betyder, at mere end en fjerdedel af lønbudgettet til kommunens sygeplejersker forsvinder.

Borgerne får ikke den hjælp, de skal have

Hos sygeplejerskerne er næstformand Mads Dippel Rasmussen ikke i tvivl om, at besparelserne også kommer til at ramme borgerne hårdt.

- Det kommer til at påvirke det tilbud, den opgaveløsning, som Assens Kommune har forpligtigelse til i forhold til borgerne. De kommer ikke til at få det, de skal have, lyder det fra Mads Dippel Rasmussen, næstformand for Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark.

