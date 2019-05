Veteraner på Midtfyns Festival: - Det er en mærkelig følelse at være tilbage

"Midtfyns Festival 1996" står der med gul og sort skrift på denimjakken.

Festivalveteranen Ole Buhl er efter 16 år vendt tilbage til dyrskuepladsen i Ringe, der for første gang siden 2003 fredag lægger græs til Midtfyns Festival.

- Det er en meget mærkelig følelse, jeg sidder med. Men det er en god følelese, forklarer Ole Buhl, der er bosat i Odense. Han har en lang fortid som pressechef på festivalen.

I baggrunden har festivalens første musikalske indslag i form af det lokale kor Pop’n Soul indtaget pladsen.

- Folk har savnet det her, understreger han.

Læs også Webdok: Midtfyns Festival genopstår efter 16 år

Til højre for ham sidder Martin Lund Rasmussen, der for 21. gang repræsenterer Radio Djursland. Hans første oplevelse med dyrskuepladsen stammer fra festivalen i 84.

De spiller blandt andre på Midtfyns Festival Lasse og Mathilde

Allan Olsen

Holmen Hustlers

Anne Dorte og Maria (fra Tøsedrengene)

Country Band med venner

- Den nye festival minder utroligt meget om den oprindelige, understreger han og tilføjer:

- Ligesom dengang var det bedste at være her på pladsen.

Også den tidligere pressechef er godt tilfreds, selvom de to veteraner kun har været på pladsen i kort tid.

- Vi har kun været her i to timer, men indtil videre er indtrykket meget godt, siger Ole Buhl, der særligt hæfter sig ved det nostalgiske.

På festivalen optræder flere navne, som har en lang fortid på dyrskuepladsen i Ringe. Det gælder blandt andre Lasse og Mathilda samt Country Band, der var med på den første festival i 1976.

02:11 Direktør Sune Vesterlund fortæller om årets Midtfyns Festival. Video: Masoud Pouia Luk video

Klare råd til arrangørerne

Selvom de to veteraner ikke har mulighed for at være på festivalens anden dag, har de et klart råd til arrangørerne.

- De (arrangørerne, red.) har fat i den lange ende, men jeg håber ikke, at de falder i fælden og gør festivalen for stor, forklarer Martin Lund Rasmussen.

Læs også Fredag pjækker Fyn: Klimaet er vigtigere end uddannelse

Han bliver bakket op af Ole Buhl.

- Midtfyns Festival skal vokse efter nogle principper om lokale kræfter, forklarer han.

Ifølge de to må Midtfyns Festival ikke blive for stor.

- Man skal finde sin egen niche, understreger Martin Lund Rasmussen.

Selvom festivalen kun lige er begyndt, håber de to, at Midtfyns Festival 2020 bliver en realitet.

- De personer, som gæster festivalen i år, skal bare have en ven med, griner Martin Lund Rasmussen og tilføjer:

- De (arrangørerne, red.) er inde på noget af det rigtig.

Der er solgt 1.600 billetter til årets Midtfyns Festival, der foregår 24. og 25. maj.

Martin Lund Rasmussen (til venstre) og Ole Buhl til Country Band med venner. Foto: Olav Fonager