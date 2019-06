Dan Jørgensen er ny klimaminister: - Det er en meget speciel dag

Statsminister Mette Frederiksen har torsdag sat navn på de 20 ministre i den socialdemokratiske regering. To af de nye ministre er valgt på Fyn.

En af dem er Dan Jørgensen, der overtager rollen som klima-, energi- og forsyningsminister fra ligeledes fynskvalgte Lars Chr. Lilleholt fra Venstre.

Dan Jørgensen kommer dermed til at stå i spidsen for et meget vigtigt ministerie og et område, der fyldte rigtig meget under valgkampen. I den aftale, som danner grundlag for den nye regering, er der blandt andet enighed om et ambitiøst mål om at mindske udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

- Der venter en kæmpe opgave. Vi har forpligtet os til 70 procent, og det er kun de mest ambitiøse lande i verden, der gør det. Danskerne har peget på klimaet som den vigtigste udfordring, og det er et område, der betyder utrolig meget for mig, siger Dan Jørgensen til TV 2 News.

Som klima-, energi- og forsyningsminister bliver Dan Jørgensen også medlem af regeringens økonomiudvalg. De øvrige medlemmer er finansminister Nicolai Wammen, social- og indenrigsminister Astrid Krag, skatteminister Morten Bødskov og erhvervsminister Simon Kollerup.

Speciel dag

Den nyudnævnte klimaminister har tidligere været minister for fødevarer, landbrug og fiskeri i Helle Thorning-Schmidts regering fra 2013-15, men nu får han muligheden for at arbejde med det område, der med hans egne ord betyder allermest for ham.

- Jeg gik ind i politik på grund af det grønne område, og det var Svend Auken, der tog mig under sine vinger. Det er en meget speciel dag for mig, siger Dan Jørgensen til TV 2 News, inden han haster ind i Statsministeriet for at mødes med Danmarks nye statsminister Mette Frederiksen og de 18 andre nyudnævnte ministre.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterer sit ministerhold for dronningen klokken 11 på Amalienborg, meddeler Statsministeriet.