Begejstring for valgsimulator: - Det er en rigtig god idé

"Den 5. juni på grundlovsdag skal vi til stemmeurnerne. Og glæder vi os? Ikke umiddelbart. Okay, men vi bliver nødt til at lade som om i den næste time og et kvarter, fordi ellers bliver det voldsomt akavet."

Det her, der engagerer, og hvor der er aktivtet, og hvor man interagerer - det tror jeg på. Dan Jørgensen, Socialdemokratiet.

Sådan starter Malte Jørstad, journalist og vært på Bemærk, TV 2/Fyn, 'Valgsimutoren' foran 200 elever på Campus Glamsbjerg, der alle stirer blindt på ham.

Med forventning om at deltage i en klassisk valgdebat, hvor en række politikere står side og side og debattere en række politiske problemstillinger i halvanden time, har eleverne sat sig godt tilbage i stolen. Hurtigt ændrer dagsordenens sig, og alle kigger op. Nogen mere nervøst end andre.

Det samme gælder for eleverne på Tietgen Handelsgymnasium, som også skal en tur igennem 'Valgsimulatoren'.

- Det er da sjovere. Det er underholdende, og det er sjovt at se, der bliver improviseret fra dem, der bliver udvalgt til at være med, siger Jonas Møller Andersen, elev på Tietgen Handelsgymnasium.

Interagerende valgevent

De skal deltage i et rollespil, som er målrettet dem, fordi de er så heldige at skulle stemme for første gang. Rollespillets formål er at undervise i den demokratiske proces i forbindelse med Folketingsvalg.

Undervejs danner de deltagende elever deres egne partier og konkurrerer om regeringsmagten i Danmark. Dertil udgør tre folketingskandidater et ekspertpanel, der giver rollespillet en virkelighedsnær parallel.

- Jeg synes, det var ret fantastisk (at være med i Valgsimulatoren, red.). Det var sjovt at høre elevernes overvejelser, som jeg synes, man kan spejle til, hvordan politik foregår, og så synes jeg, det var fantastisk, at de gik så meget op i det, siger Mai Mercado, Konservative, efter valgeventen.

- Det her tror jeg på

To gange om ugen - indtil skolernes læseferie - tager ungdomsredaktionen Bemærk ud med 'Valgsimulatoren'. Også Tietgen Handelsgymnasium har haft besøg af eventen, der involverer og informerer førstegangsvælgerne. En målgruppe, der normalt for politikkerne er svære at få fat i.

- Det hænger måske sammen med, at vi kun deltager i helt traditionelle debatter, hvor man står op i et panel, hvor alle politikere har ordet i to minutter ad gangen. Det her, der engagerer, og hvor der er aktivtet, og hvor man interagerer - det tror jeg på, siger Dan Jørgensen, Socialdemokratiet.

Selvom der generelt var begejstring for Valgsimulatoren, var der også elever, der gerne så mere politisk debat fremfor en tur denne den deomkratiske proces.

- Det var sjovt, men jeg føler ikke, der blev snakket nok om kerneværdier i de forskellige politikeres partier. Jeg havde lyst til at hopper ind engang imellem og sige noget selv, siger Robert Kold, elev på Tietgen Handelsgymnasium.