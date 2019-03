Anmelder om Kim Larsen-album: Det er en sensation

Klokken 00.01 natten til fredag udkom albummet "Sange fra første sal", som Kim Larsen over foråret og sommeren i 2018 indspillede sammen med sin søn Hjalmer og sin impressario Jørn "Ørn" Jeppesen.

Jørn "Ørn" Jeppesen har tidlgiere afviset, at der lå uindspillet materiale fra den nu afdøde nationalskjald, så med det in mente kom nyheden om albummet kom som en stor overraskelse - også for Fyens Stiftstidendes musikanmelder Simon Staun:

- Da han døde, var det et chok. Nu er det en sensation. Jeg var helt høj i aftes, da jeg ringede rundt til folk, og da jeg var nede i RecordPusher. Jeg har siddet i dag og været enormt berørt over at skulle anmelde det her album, siger han.

Pladebutikken RecordPusher i Odense holdt ekstraordinært åbent og solgte fra midnat til klokken et Lune Larsens førstesals-hilsen fra Odense til de allermest dedikerede fans.

- Det har været virkelig specielt at høre de her sange, fordi det er jo en død mands stemme, man hører. Det har påvirket mig kraftigere, end jeg havde regnet med, siger Simon Staun.

- Enormt interessant album

"Sange fra første sal" er indspillet i Kim Larsens lejlighed på første sal i opgangen ved siden af Lørups Vinstue i hjertet af det gamle Odense.

- Jeg synes, det er et enormt interessant album alene ud fra den tanke, at det er indspillet nede i lejligheden i Claus Bergs Gade. Jeg synes, det er interessant, at det er sammen med Hjalmer og Jørn "Ørn", siger han

Albummet fik fire stjerner i Simon Stauns anmeldelse i Fyens Stiftstidende. Samme antal stjerner fik det hos Politiken og Jyllands-Posten, mens BT og Ekstra Bladet gav tre stjerner.

- Den autencitet og den intimitet, der er over sangene, synes jeg virkelig er klædelig. Og så kan man jo stadigvæk blive rystet over, hvor godt Kim Larsen sang, selvom han var dødssyg. Det er jo en fantastisk stemme, han har på nogle af sangene, siger han.

Måske mest sælgende i år

Simon Staun fortæller, at han i pladebutikken RecordPusher i går mødte en kvinde, der var taget hele vejen fra Silkeborg for at få fat i pladen til midnat frem for at vente til fredag morgen med at få pladen.

- Jeg kan ikke komme i tanker om andre kunstnere eller musikere, som ville have fået nogen til at køre så langt for at få et album, de ellers ville kunne have fået fem eller seks timer senere, konstaterer han.

Han spår pladen gode chancer for at sælge godt.

- Det kan sagtens blive det mest sælgende album i Danmark i år, tænker jeg.

Kim Larsen døde 30. september sidste år. Han sov stille ind efter længere tids sygdom. Gennem længere tid kæmpede Kim Larsen med prostatakræft, som han blev opereret for. Han blev 72 år.