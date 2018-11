Blodsugende dyr begejstrer: - Det er enormt fascinerende

- Den er temmelig fed.

Sådan lyder det fra biologen på Fjord&Bælt Ditte Bølle om den sjældne blodsuger fra Langeland, der nu er til offentligt skue i Kerteminde.

- For mig er det også første gang, at jeg ser en lampret i levende live. Så det er enormt spændende for mig, siger hun til TV2 /Fyn og fortsætter:

- Bare det, at det er en helt anden gruppe af dyr, end vi er vant til fra fiskeverdenen på Fjord&Bælt. Det er enormt fascinerende. Det er ret fedt.

Blodsugeren, der egentlig går under navnet havlampret, er yderst sjælden på de fynske kanter. Den er godt en halv meter lang og svømmer som en fisk og ligner en ål – i hvert fald lige indtil den åbner munden.

Når munden er åben og klar til at suge sig fast på en fisk, så ligner den allermest et undervandsmonster, som man kender dem fra gamle Aliens-film.

Fanget af fisker

Det er ikke Ditte Bølle selv, der har været ude og fange blodsugeren, som normalt er at finde i den nordlige del af Jylland.

Det var fritidsfiskeren Robert Pihl fra Bagenkop, der på en fisketur fik en torsk i garnet, hvor en lang "fisk" sad suget fast.

- Der var en torsk i garnet, og der sad den på. Den havde lavet et stort hvidt mærke på torsken, fortæller Robert Pihl, der fangede fisken ud for Langeland.

Havlampretten vandrer normalt op i vandløbene, hvor den suger sig fast på en fisk. Fisken leverer både blod til havlampretten, mens den også sørger for, at de to bliver transporteret op af vandløbene sammen.

Indbyder til besøg

Efter fangsten blev havlampretten afhentet af Ditte Bølle, og nu er den flyttet ind hos Fjord&Bælt. Den første uge var den i karantæne. Men nu har man vurderet, at den er klar til at komme til offentlig skue.

I Kerteminde skal den nu svømme rundt i et akvarie blandt torsk på Fjord&Bælt, hvor den ifølge den fynske biolog sandsynligvis vil suge sig fast på sine naboer.

- Det vil vi jo gerne vise. Vi bor heldigvis i et land, hvor vi ikke er bange for at vise naturen fra de sider, som ikke altid er lige kønne, fortæller Ditte Bølle.

Den blodsugende attraktion er nu at finde på Fjord&Bælt, hvor der er rig mulighed for at se den i levende live. Billetterne til udstillingen er sat ned til halv pris indtil på søndag, fordi Fjord&Bælt gerne vil give fynboerne mulighed for at se lampretten.

