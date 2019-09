Regering vil droppe besparelser: - Det er et godt signal

Regeringen vil af med omprioriteringsbidraget på uddannelser, som betyder, at uddannelsesinstitutionerne hvert år skal spare to procent.

På de fynske institutioner, der tilbyder videregående uddannelser, vil det betyde, at man slipper for at spare i alt 40,9 millioner kroner næste år.

- Det er vi rigtig glade for. Det har vi kæmpet for igennem de senere år; at der kom mere fokus på uddannelser. Det er der kommet, siger Erik Knudsen, der er rektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Hans institution ville i 2020 skulle have sparet 13,6 millioner kroner, men i regeringens forslag til næste års finanslov vil den slags besparelser være sløjfet. Radikale Venstre, SF og Enhedslisten ventes at bakke op om forslaget.

Bliver det ført igennem kan både videregående uddannelser og gymnasier se frem til, at man slipper for at gennemføre besparelser.

- Det betyder i første omgang, at der ikke sker yderligere forringelser. Altså færre timer og mindre tid til vejledning og feedback. Så i første omgang handler det om, at vi kan fastholde den uddannelseskvalitet, vi har i dag, og så må vi se, hvad der ellers kan vise sig fremover, siger Erik Knudsen.

Udover UCL kan SDU, SIMAC, Svendborg Søfartsskole og Marstal Navigationsskole se frem til at slippe for besparelser næste år.

Elev: - Så fantastisk!

Omprioriteringsbidragene blev indført i 2016, og for uddanelserne har den betydet, at man har skullet spare to procent på uddannelsestilskuddene. På UCL er det særligt på størrelsen af holdene, man har kunnet mærke, at der har været besparelser.

Det fortæller Lotte Holk Hansen, der er lektor på læreruddannelsen.

- Hold på op mod 60-70 studerende har været ... stort. Det er primært den måde, vi har mærket det på, siger hun.

Den holdning deler Anne Møller. Hun læser til lærer på UCL og glæder sig over udsigten til færre besparelser.

- Vi har været det største danskhold, der nogensinde er startet på skolen med 50 studerende, da vi startede. Det har været ret presset, for det var både svært at lære folk at kende, og det var svært for vores underviser at finde tid til at favne den enkelte elev, siger hun.

Ifølge regeringen er der i forhold til niveauet i 2015 blevet sparet 1,3 milliarder kroner på de videregående uddannelser i Danmark. Anne Møller tror på, at et stop for besparelser vil vise sig i hendes hverdag.

- Jeg synes, det er så fantastisk. Jeg har blandt andet valgt læreruddannelsen, fordi det er så social en uddannelse, så jeg ser rigtig meget frem til at kunne mærke, at der kommer til at være lidt mere nærvær i hverdagen og at have nogle undervisere, der ikke er så pressede, siger Anne Møller.

Annullerede fynske videregående uddannelser Syddansk Universitet - 25,2 millioner kroner UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole - 13,6 millioner kroner SIMAC - 1,3 millioner kroner Svendborg Søfartsskole - 0,3 millioner kroner Marstal Navigationsskole - 0,5 millioner kroner