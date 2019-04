Beboere kæmper stadig for deres historiske kvarter: - Det er et kæmpe slag i ansigtet

Det historiske Gerthasminde-kvarter, der ligger i centrum af Odense, står til at få et nyt højt boligbyggeri - til stor utilfredshed for naboerne.

Det er et kæmpe slag i ansigtet for os. Fordi hvis man ikke kan stole på, at kommunen egentlig vil overholde de bestemmelser og intentioner, der ligger i kommune- og lokalplaner, så er det fuldstændig som et retsløst samfund. Det er jo ikke i orden. Marianne Albeck, beboer i Gerthasminde-kvarteret

- Det vil betyde, at vi får en ti meter høj mur. Lige nu er den projekteret til at skulle ligge 1,21 meter fra skel. Det er fuldstændig utilstedeligt, siger Marianne Albeck, der bor i et af husene i Gerthasminde, der kommer til at ligge lige op ad boligbyggeriet.

Naboerne i kvarteret mener, at byggeriet strider imod lokalplanen, og derfor har de nu afleveret 228 underskrifter mod projeketet. Og det er blot de skriftlige.

- Jeg er selvfølgelig rigtig stolt af, at vi har kunnet præstere at samle 228 fysiske indsigelser foruden de digitale ind. Men vi kæmper jo også her for et stykke dansk kulturarv. Og det er jo det man skal huske, siger Jonathan Kvium, der er bestyrelsesformand for Gerthasminde beboere og grundejerforening.

Beboerne er især utilfredse med Odense Kommune, som har givet lov til, at byggeriet bliver større end først planlagt, og at det ifølge naboerne dermed afskærmer det gamle kvarter fra bybilledet.

- Vi købte det her hus bag ved mig for to år siden. Og da vi var inde og købe det, var vi selvfølgelig inde og granske både lokalplaner og kommuneplaner, for at sikrer os, at der ikke skulle bygges. Og der stod ingen yderligere bebyggelse begge steder. Og nu vil man så dispensere fra kommunens side, fortæller Marianne Albeck og fortsætter:

Det vidner jo også om, at det er folk i alle aldersgrupper og hele vejen rundt om det her område, som er berørte og forstår, hvor nødvendigt det er at kæmpe imod en ødelæggelse eller i hvert fald en afskærmning af vores smukke område Jonathan Kvium, bestyrelsesformand for Gerthasminde beboere og grundejerforening

En længere beboerkamp

Det er næsten et år siden, at beboerne i Gerthasminde begyndte deres kamp mod Odense Kommune, og mod det treetager høje byggeri på Falen. Beboerne kæmper for at holde boligbyggeriet så langt væk fra deres huse som overhovedet muligt, samtidig med at de heller ikke ønsker at skærme deres lille bydel fra omverdenen.

- Det går ud over alle mine forventninger, at vi kan stille så stærkt. Og det vidner jo også om, at det er folk i alle aldersgrupper og hele vejen rundt om det her område, som er berørte og forstår, hvor nødvendigt det er at kæmpe imod en ødelæggelse eller i hvert fald en afskærmning af vores smukke område, siger Jonathan Kvium.

Højere og tættere på

I 2018 blev et lokalplanforslag afskrevet i By- og Kulturudvalget i Odense Kommune, fordi man ønskede at finde en løsning, som både beboerne i Gerthasminde og bygherren, Selskabet Falen 21A m.fl. A/S, kunne være tilfredse med.

Men heller ikke der lykkedes det, at gøre alle indblandede tilfredse. For at komme bygherren i møde arbejdede beboerne på et forslag om at skære en etage af boligbyggeriet.

Nu er beboerne så kommet med deres svar på det nyeste byggeforslag - og de er bestemt ikke tilfredse med, hvad de læser og ser. Det ser nemlig ud til at byggeriet bliver 11,8 meter højt i stedet for 11,5 meter. Derudover bliver det bygget 1,2 meter fra Marianne Albecks skel, hvor det før var 2,5 meter væk.

Og beboerne i og rundt om Gerthasminde protestrer derfor igen.

- Det er fuldstændig utilstedeligt. Så vil alle de glaspartier, der er, give refleksionsgener, og vi vil få indbliksgener. Folk vil kunne sidde og kigge direkte ind i vores stuer og følge med i, hvad vi laver, siger Marianne Albeck.