Hårdt plaget af råger: - Det er et mareridt

En gruppe borgere i Haarby er så plaget af en rågekoloni, at de nu har fået nok.

- Det er et mareridt, lyder det fra Jens Jakobsen, der bor i Haarby med sin familie.

Om aftenen flytter jeg ind på min søns værelse for at sove, fordi jeg simpelthen ikke kan være inde i mit eget soveværelse. Jens Jakobsen, borger i Haarby

Han bor lige ud til en lille skov, hvor en masse råger har slået sig ned og larmer så meget, at det går ud over beboernes hverdag.

- Det påvirker os utrolig meget. Vi har levet med det i to-tre år, men nu har det nået et niveau, hvor vi ikke kan være her. Om aftenen flytter jeg ind på min søns værelse for at sove, fordi jeg simpelthen ikke kan være inde i mit eget soveværelse. Altså inden for i huset kan vi høre de her fugle, fortæller Jens Jakobsen til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Det påvirker mig rigtig meget, og det er også begyndt at påvirke mine børn, som ikke vil være uden for, fordi de siger, at de her fugle larmer.

Regulering af råger En ny vildtskadebekendtgørelse fra 2008 fastslår, at der skal søges om tilladelse hos Naturstyrelsen før der skydes råger. Tidligere var det sådan, at der uden tilladelse kunne reguleres rågeunger udenfor reden, hvis blot det foregik i perioden fra den 1. maj til 15. juni. Før Naturstyrelsen giver en tilladelse til regulering, skal det vurderes om der er alternativer til at skyde fuglene, for eksempel bortskræmning. Styrelsen skal også vurdere om de gener som rågerne medfører, er så store at det er nødvendigt at give tilladelse til regulering. Kilde: Naturstyrelsen

- Der skal gøres noget

Efter flere år med konstant larm fra rågekolonien har beboerne i Haarby fået nok, og derfor er de gået i gang med at lave en underskriftsindsamling til kommunen, så der kan blive gjort noget ved problemet.

- De her fugle kom for tre-fire år siden, og stille og roligt har det så udviklet sig til mere og mere. Der har været gjort nogle tiltag for at regulere dem, hvor kommunen har været på banen og været gode til at samarbejde med os. Men nu er det hele eksploderet, og der skal simpelthen gøres noget nu, siger den frustrerede Jens Jakobsen.

Jens Jakobsen, der bor i Haarby og er plaget af råger, fortæller, at rågebestanden er eksploderet.

Og han er ikke alene om, at have fået nok. Birger Boutrug, der bor tre huse fra Jens Jakobsen, er også plaget af rågernes larm.

- Der er bare kommet flere og flere af dem til, fortæller han og fortsætter:

- Løsningen er enten at regulere ungerne indtil der kommer en anden løsning, som kunne være at fjerne redderne - spule dem ned eller klippe de grene, hvor redderne er på.

Birger Boutrug mener, at løsningen på rågeplagen skal findes ved at fjerne redderne.

Tilladelse til regulering

I 2008 blev reglerne for regulering af råger skærpet, så man ikke længere bare kunne regulere fuglene uden tilladelse. Nu skal ejerne af jorden, hvor rågerne har redder, søge om tilladelse ved Naturstyrelsen til at regulere dem.

Nu er det hele eksploderet, og der skal simpelthen gøres noget. Jens Jakobsen, borger i Haarby

For beboerne i Haarby betyder det, at de først skal bede Assens Kommune om tilladelse, fordi rågerne holder til på kommunens grund.

- Vi håber jo på, at kommunen vil give mere lov til at regulere dem. For det er som om, at det er en smule tungt at komme igennem ved kommunen.

Hvis kommunen går med til at regulere rågerne i Haarby, skal der efterfølgende søges om tilladelse ved Naturstyrelsen.

Vildtkonsulent ved Naturstyrelsen fortæller, at der er mange muligheder for regulering af råger.

- Der er faktisk en ret bred palet af muligheder for at regulere. Det der er helt afgørende er selvfølgelig, at det er den ejer, hvor kolonien befinder sig på, der tager stilling til, om der skal gøres noget, og hvad er det man vil gøre, fortæller vildtkonsulenten ved Naturstyrelsen Fyn Lars Erlandsen Brun til TV 2/Fyn.

Jens Jakobsen, Birger Boutrug og resten af de plagede beboerne i Haarby skal dog ikke regne med at rågeplagen forsvinder lige med det samme, hvis de får alle tilladelserne.

Man kan nemlig først regulere råger fra først i maj, fordi det lige nu ynglesæson for fuglene.