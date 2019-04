Drømmen om en sikker cykelsti på Sydfyn lever: - Det er for farligt, når bilerne er så tæt på

I ti år har en række sydfynske borgere ventet på, at der skulle komme en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg. Helt præcist taler vi om en strækning på 2,4 kilometer, som går igennem skov og forbi Hvidkilde Gods.

Lige nu er strækningen næsten lige så smuk, som den er farlig for cyklister - i hvert fald hvis du spørger mange af borgerne i området.

Men de har indtil nu måtte vente forgæves. Det skal der dog ændres på nu.

Lørdag afholdt borgerne nemlig et stormøde i riddersalen på Hvidkilde Gods, hvor de fleste ankom på cykel - næsten demonstrativt.

- Det er rigtig usikkert at cykle her, fordi man er bange for at blive kørt ned, siger Niels Damsgaard, der er efterskolelærer på Ulbølle Idrætsefterskole efter han er cyklet til stormødet.

En anden, der også er cyklet til mødet er Marijn Van Der Made, der er lærer og beboer i området.

- Det var jo dejligt, fordi det er dejligt vejr her ud, men altså det er jo lidt farligt, når bilerne kører så tæt på, siger han.

Tredje gang kan være lykkens gang

Det er ikke første gang, at man virkelig tror på, at det nu vil lykkedes at få en cykelsti på strækningen mellem Ollerup og Svendborg. Både i 2009 og 2015 har der ligget mulige projekter på tegnebrættet, som ikke er blevet realiseret.

I 2009 konstaterede Vejdirektoratet, at hvis der skulle laves en cykelsti på strækningen skulle hele Hvidkildealléen eller slotshaven ryddes. Det protesterede Friluftsrådet, greven fra godset Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn og Danmarks Naturfredningsforening imod, og der endte cykelstien så.

I 2015 kom sagen igen op at vende. Her havde man taget højde for kultur- og naturmiljøet og lavet en cykelsti, der blandt andet benyttede sig af tunneller. Men også det projekt strandede, men denne gang skyldes det også prisen på hele projektet, som blev et godt stykke over de 40 millioner kroner.

Nu vil borgerne i området så prøve at få cykelstien trumfet igennem en tredje gang.

Kæmper videre

Stormødet lørdag skulle være med til at samle alle dem, der er interesseret i at få cykelstien lavet, så man sammen kunne blive enige om en fælles model alle kan være glade for.

- Der er mange følelser og interesser på spil. Det vi er enige om alle sammen, er, at vi har et problem. Og skal vi løse det, så er vi nødt til at lytte til hinanden og forstå, hvad det er for nogle hensyn, der skal tages, siger Jens Fabricius Hansen, der er medarrangør af stormødet.

Både Naturfedningsforeningen, Naturturisme Fyn og greven fra godset Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn var mødt op.

Og for Christina Åkerman, der er bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforening i Svendborg er det vigtigt, at Hvidkildealléen bliver bevaret.

- Der må intet ske med den her allé, for den er så vigtig som levested for flagermuse og biller og alt muligt, siger hun.

Der var rigtig mange forskellige løsninger oppe at vende på stormødet lørdag.

Men i sidste ende er det dog op til Folketinget at beslutte, om området skal have en cykelsti eller ej, strækningen er nemlig statsejet. Og det kan blive svært at skaffe flertal for et projekt, der grundet sø, gods og natur, kan komme til at koste mange penge at få ud i virkeligheden.

- Vi håber, at det her bliver en trædesten til den videre proces. Vi accepterer ikke, at det komme i syltekrukke igen, og det vi kan love, er at vi er vedholdende. Vi skal have løst det her problem, siger Jens Fabricius Hansen.