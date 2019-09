Fraværsregel på gymnasier skrottes: - Det er fedt

Et par tusinde unge fra hele Danmark stod torsdag formiddag foran den store scene og stirrede alle i samme retning.

Nemlig mod Statsminister Mette Frederiksen, som holdt sin åbningstale ved Ungdommens Folkemøde i København.

Lyttende og opmærksomme på socialdemokratens budskaber stod de side om side. Talen var ikke kun budskaber. Den var også rosende ord til de unge og deres enorme fokus på klimaet og den klode, vi lever på.

Men den største jubel lød, da Statsminister Mette Frederiksen sagde, at hun ville afskaffe de nye fraværsregler, som de ser ud nu.

- Det er fedt, fordi det letter presset, hvis man kommer lidt sent. Elev, Nyborg Gymnasium

Gør hverdagen lettere

Selvom det virker let for Mette Frederiksen i en tale foran tusindvis af unge mennesker at love bedre fraværsregler, falder det umiddelbart i god jord hos elever fra Nyborg Gymnasium.

- Når man sidder i morgentrafikken og kommer et par minutter for sent, er det lidt træls, at man får 100 procent fravær i stedet for 50 procent. Det kunne være fedt, hvis det blev afskaffet, siger Sebastian Elmelund, 2. C, Nyborg Gymnasium, som bakkes op af sin kammerat:

- Det føles ligegyldigt nu at komme til undervisning, hvis man ved, at man kommer lidt for sent. Man får alligevel 100 procent, siger Sigurd Rømer, 2. E, Nyborg Gymnasium.

Pjækker på trods af regler

Fraværsreglerne, som blev ændret og ifølge mange gymnasieelever strammet for meget i efteråret 2018, har ifølge eleverne fra Nyborg Gymnasium ikke haft indflydelse på, hvorvidt man pjækker eller ej. Regler påvirker nemlig ikke, om der er noget, man har lyst til eller ej.

- Man vil altid pjække, hvis der er et modul, man ikke lige orker. Men afskaffelsen gør det rarere for dem, der er med bussen eller skal til lægen om morgenen, siger Sebastian Elmelund, 2. C, Nyborg Gymnasium.