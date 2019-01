Joar går til viking: - Det er fedt, at der flyver spyd og sværd om ørerne på én

Det går ikke stille for sig. Lyden af sværd med metalklinger, der smadres mod hinanden og mænd, der råber højt.

De bevæger sig rundt i hallen i to grupper med deres våben og skjold tæt ind til kroppen og gør klar til at gå til angreb på hinanden.

Selvom det ikke er en sport for de berøringsangste, er der alligevel flere og flere, der vælger at begynde til viking.

En af dem, der går til vikingesporten er Joar Erik Nielsen på 25 år. Han begyndte tilfældigt, da han flyttede til Odense, hvor en af hans venner fik lokket ham med. Siden har han ikke kunne slippe sporten igen.

Når man slår nogen ihjel, så griner de bare og kommer over og siger: "Den sad fandme godt". Joar Erik Nielsen

Han synes sporten er god, fordi man kan få lov til at slås med hinanden, som dengang man var barn, men nu hvor man er voksen, er der ingen, der begynder at græde.

- Når man slår nogen ihjel, så griner de bare og kommer over og siger: "Den sad fandme godt", fortæller Joar Erik Nielsen og fortsætter:

- Det er fedt, at der flyver spyd og sværd om ørene om en, men man er ikke bange for at blive ramt et farligt sted, fordi man ved, at folk har øvet sig i at slås sikkert, siger Joar Erik Nielsen.

Vikingekamp Vikingekamp er inddelt i to genre - ”eastern” og ”western”. Kampgruppen Odd kæmper det, der hedder ”western”. Der er to forskellige områder inden for vikingekamp, den individuelle kamp og linjekamp. Den individuelle kamp bruges til dueller og udkæmpes som oftest med ethåndsvåben og skjold. Linjekamp går ud på, at få en gruppe til at samarbejde og nedkæmpe modstanderne. De våben, der bliver brugt er sax, ethåndsøkse, sværd, ethåndsspyd, tohåndsspyd og daneøkse. Udover våben og skjold, bruges der også handsker og armguards som beskyttelse. Man kan også bruge skridt-, tand-, knæ- og skinnebens-beskyttere.



Forklaringen findes i tv

Joar Erik Nielsen er ikke den eneste, der har fået øjnene op for sporten med spyd og sværd. Han træner i Kampgruppen Odd, og her er der sket over en fordobling i antallet af medlemmer de seneste tre år. I 2016 var der 20 medlemmer i klubben. I dag er de 44. Ifølge formanden for klubben skal forklaringen findes i tv'et.

- Det er jo fascinationan af Danmarks storhedstid. Serier som "Vikings" og hvad de nu ellers har lavet er også med til at gøre interessen større, siger formanden Asger Hansen.

Hos en anden vikingegruppe på Fyn, Vikingegruppen Pálna-Tókis Friemænd, oplever de også en stigende interesse for sporten. Her peger formanden også på de nye tv-serier som forklaring.

- Mange er interesseret på grund af serier som "Vikings" og "Game Of Thrones", fortæller Nicky Hansen.

Til årets første træning i Kampgruppen Odd mødte fem nye vikinger op.

En fed holdsport

Ifølge Joar Erik Nielsen skal man ikke tage fejl af de store fyre, der er med til viking, for de er også bløde inden i.

- Første gang jeg kom herud, tænkte jeg, at det var nogle store brutale gutter. De så en lille smule skræmmende ud, men så finder man ud af, at de allesammen bare er "otte år" gamle og vil lege, fortæller Joar Erik Nielsen.

Udover muligheden for at slås med spyd og sværd, betyder det også meget for Joar Erik Nielsen, at sporten giver et godt sammenhold. For det handler ikke kun om at slås. En stor del af sporten er også det håndværksmæssige, hvor klubben både syr deres eget tøj, og laver deres egne våben.

- Det er jo en helt vild intensiv holdsport. Hvis jeg laver en fejl, så dør makkeren ved siden af eller på den anden side, så det er hele tiden noget med at være opmærksom på alle dem omkring én, og det fordrer jo et rigtig fint fællesskab samtidig med, at vi så om sommeren tager ud på markeder og slås med hundrede vis af andre vikinger og sidder rundt om bålet og drkker mjød om aftenen, og det er bare skide hyggeligt, fortæller Joar Erik Nielsen.

- Vi er jo bare store legebørn allesammen, der for nogens vedkommende har fået et stort skæg og ser meget voksne ud.

Men hvor er dit skæg så?

- Jeg kan simpelthen ikke gro det. Jeg har prøvet, og det ser forfærdeligt ud. Så jeg kører den barberede stil. Der er ikke noget værre end et grimt skæg, siger Joar Erik Nielsen.

Der findes tre vikingegrupper på Fyn i alt: Kampgruppen Odd, Pálna-Tókis Friemænd og Fjordboerne.