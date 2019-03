Teaterdirektør jubler over milliontilskud: - Det er fuldstændig fremragende

Der er gode nyheder for Baggårdteatret i Svendborg i den nye aftale om dansk scenekunst, der blev vedtaget onsdag.

Sammen med en række andre mindre egnsteatre fordelt over hele landet er Baggårdteatret blevet tilgodeset i en særlig pulje, der sikrer ekstra midler til udvikling.

- Vi har fået tre millioner kroner som et særligt og ekstraordinært udviklingstilskud henover de næste fire år. Så vi får en million ekstra i år, en million ekstra næste år, 750.000 kroner i 2021 og så 250.000 kroner ekstra i 2022. Og det er fuldstændig fremragende, siger teaterchef Jakob Bjerregaard Engmann fra Baggårdteatret i Svendborg.

I alt får 14 egnsteatre i hele landet hver et fireårigt statsligt udviklingstilskud. Samlet får de 22 millioner kroner med henblik på at nå bredere ud og tiltrække flere publikumsgrupper.

- Det er en anerkendelse af, at vi har fat i den lange ende, når det kommer til at lave lokalforankret teater, som er i øjenhøjde med vores publikum her på Fyn, siger teaterdirektøren.

Brecht er det gode eksempel

Han fremhæver teatrets Berthold Brechts Svendborg-digte som et eksempel på, at den tankegang kan bibringe både teatret og ikke mindst publikum noget ekstra.

Brecht boede i Svendborg i seks år, og teatret fik Nyborg-sangeren Søren Huss til både at sætte musik til og spille hovedrollen i en musikalsk udgave af de 80 år gamle digte.

- Den der kobling af at sige, at her har vi noget, som for nogen virker lidt svært tilgængeligt, men når det sættes til musik og gøres på en meget moderne og poetisk måde, så er det faktisk meget let fordøjeligt for de fleste. Det gør det faktisk utrolig folkeligt og bredt, mener Jakob Bjerregaard Engmann.