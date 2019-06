Ophedet klimadebat: - Det er fupargumenter

Skal plastikposer forbydes, skal der være kødfriedage i institutioner, og hvad med klimaafgifter på flyrejser?

Søndag er fem fynske folketingskandidater samlet til debat om klima på Storms Pakhus til TV 2/Fyns tvivlercafé.

Her krydser Karsten Hønge fra SF klinger med Erling Bonnesen (V) og Carsten Bach (LA) over spørgsmålet om klimaafgifter på flyrejser.

En afgift på 150 kroner er latterligt. Det er en hån mod miljøet Gert Dyrn, folketingskandidat, partiet Klaus Riskær Pedersen

- Det er fupargumenter, lyder det fra SF's kandidat, der henvender sig direkte til de to folketingskandidater.

Erling Bonnesen er modstander af klimaafgifter på eksempelvis flyrejser.

- Vi skal ikke til at begrænse aktiviteten i vores samfund. Vi skal udvikle os selv med klimavenligt brændstof, lyder det fra venstremanden.

Han bliver bakket op ad Carsten Bach, der også er modstander af klimaafgifter:

- Vi skal ikke begrænse folks mobilitet. Det kommer der ikke noget godt ud af, forklarer Liberal Alliances fynske spidskandidat og tilføjer:

- Se bare de gule veste i Paris. Der er ingen vej frem i at begrænse mobilitet.

De gule veste er en fransk bevægelse, der blandt andet demonstrerer mod højere afgifter på brændstof.

Ros for kritik

De var de to udmeldinger, der fik Karsten Hønge til at lange ud efter folketingskandidaterne.

- I (Carsten Bach og Erling Bonnesen, red.) siger, at det begrænser folks mobilitet at lægge 150 kroner oveni en flybillet. Men I er ikke bekymrede over, at det koster halv formue at tage toget til København. Det begrænser folks mobiltet, mener Karsten Hønge, der modtager klapsalver for den sammenligning.

Erling Bonnesen frygter, at klimaafgifter vil ramme dansk erhversliv.

Læs også Politi og klima: Se debatten fra Nordfyn på to minutter

- Vi skal ikke lægge låg på og trykke aktivitetsniveauet i samfundet ned. Vi skal understøtte det og udvikle mere miljøvenlig brændstof, mener Erling Bonnesen.

Liberal Alliance vil sænke nogle afgifter for at gøre det mere attraktivt at være miljø- og klimabevidst.

- Vi skal sænke afgiften på grøn strøm, så vi bruger mere grøn strøm. Vi skal ikke begrænse hinanden, understreger Carsten Bach.

Afgifter på mere end fly

Karsten Hønge er ikke den eneste fynske folketingskandidat, der ønsker at indføre klimaafgifter på rejser. Også Alternativets Stine Bardeleben Helles er tilhænger af afgiften.

- Vi skal pålægge afgifter på alt, hvad der sviner med CO2, mener hun og understreger:

- Det vil også påvirke flyrejser og mange andre produkter. Nogle ting vil omvendt blive billigere, fordi de ikke sviner så meget.

Læs også Bogense har bygget omfartsvej for bæk for at undgå klimaproblemer

Partiet har ikke lagt sig fast på, hvor stor afgiften for flyrejser skal være.

Forslaget møder kritik fra Gert Dyrn, der er folketingskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen.

- En afgift på 150 kroner er latterligt. Det er en hån mod miljøet. En flyafgift, der virker skal tredoble billetprisen, mener han.

Han henviser til, at flyafgifter kun virker, hvis de betyder, at der er færre, der flyver.

24:46 Se hele debatten om klima fra Storms Pakhus. Foto: Ebbe Rosendahl Luk video

Fakta Karsten Hønge Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 25. september 1958 i Nykøbing Mors , 3 børn Politiske hverv Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Socialistisk Folkeparti 2019 - nu Folketingskandidat Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti 2018 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti 2015 - nu Beskæftigelsesordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Færøerneordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Grønlandsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Grundlovsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Landdistrikts- og øordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Politisk ordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Retsordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Transportordfører Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Beskæftigelsesudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Færøudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Retsudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Socialistisk Folkeparti Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Socialistisk Folkeparti Regionsrådsmedlem Region Syddanmark, Socialistisk Folkeparti 2013 - 2015 Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Socialistisk Folkeparti 2007 - 2011 Se fuld profil

Fakta Stine Bardeleben Helles Folketingskandidat i Fyns Storkreds Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Alternativet 2019 - nu Se fuld profil

Fakta Carsten Bach Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 9. december 1975 i Holstebro Gift, 2 børn Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Storkreds, Liberal Alliance 2018 - nu Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Liberal Alliance 2015 - nu Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Liberal Alliance Energiordfører Folketinget, Liberal Alliance Færøerneordfører Folketinget, Liberal Alliance Fødevareordfører Folketinget, Liberal Alliance Fiskeriordfører Folketinget, Liberal Alliance Forsvarsordfører Folketinget, Liberal Alliance Forsyningsordfører Folketinget, Liberal Alliance Grønlandsordfører Folketinget, Liberal Alliance Klimaordfører Folketinget, Liberal Alliance Landbrugsordfører Folketinget, Liberal Alliance Miljøordfører Folketinget, Liberal Alliance Udviklingsordfører Folketinget, Liberal Alliance Medlem af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Liberal Alliance Medlem af Forsvarsudvalget Folketinget, Liberal Alliance Medlem af Færøudvalget Folketinget, Liberal Alliance Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Liberal Alliance Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Liberal Alliance Medlem af Udenrigsudvalget Folketinget, Liberal Alliance Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Liberal Alliance Stedfortræder i NATO's Parlamentariske Forsamling Folketinget, Liberal Alliance Se fuld profil

Fakta Erling Bonnesen Folketingskandidat i Fyns Storkreds Født 28. marts 1955 Politiske hverv Folketingskandidat Fyns Amtskreds, Venstre 2018 - nu Gruppesekretær for folketingsgruppe Folketinget, Venstre 2015 - nu Tingsekretær Folketinget, Venstre 2015 - nu Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Venstre 2007 - nu Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Venstre 2004 - 2007 Borgmester Broby Kommune, Venstre 1994 - 2006 Miljøordfører Folketinget, Venstre Fødevareordfører Folketinget, Venstre Landbrugsordfører Folketinget, Venstre Dyrevelfærdsordfører Folketinget, Venstre Medlem af Europaudvalget Folketinget, Venstre Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketinget, Venstre Medlem af Kirkeudvalget Folketinget, Venstre Medlem af Miljø- og Fødevareudvalget Folketinget, Venstre Medlem af Udvalget for Småøer Folketinget, Venstre Medlem af Udvalget for Landdistrikter og Øer Folketinget, Venstre Medlem af Udlændinge- og Integrationsudvalget Folketinget, Venstre Stedfortræder i Nordisk Råd Folketinget, Venstre Se fuld profil