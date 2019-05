Sjældent enige Odense-politikere: Det har været et godt EP-valg

Rekordmange fynboer var til søndagens valg til Europa-Parlamentet troppet op på valgstederne for at give deres stemme. Det var noget, der kunne gøre politikerne i Odense enige om én ting - det var et fantastisk valg.

Jeg synes, det er mega fedt. Jeg elsker, når demokratiet rejser sig og spænder overarmen. Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense

- Jeg synes, det er megafedt. Jeg elsker, når demokratiet rejser sig og spænder overarmen, lyder det fra Odenses borgmester og socialdemokraten Peter Rahbæk Juel om den høje valgdeltagelse på Fyn.

- Jeg synes, stigningen i valgdeltagelse er fremragende. Det tyder på, at danskerne er forbi den diskussion om, hvorvidt EU er en god ide eller ej. Men at man simpelthen vælger at tage en politisk kamp inden for institutionen, siger borgmesteren til TV 2/Fyn.

Og han er bestemt ikke ene om den glæde.

- Det er fantastisk dejligt. Det viser, at vi går op i demokratiet, og vi går op i Europa. Så det er fantastisk flot, at så mange har stemt og dermed også udfyldt deres borgerpligt, siger rådmand og Venstre-kvinden Jane Jegind.

Også den radikale Susanne Crawley, Brian Dybro fra SF og den konservative Søren Windell lød begejstret over søndagens valgdeltagelse, da TV 2/Fyn talte med dem under stemmeoptællingen mandag formiddag.

Valgdeltagelsen i de fynske kommuner: Ligesom på landsplan har der været massiv fremgang i valgdeltagelsen i en række fynske kommuner. I Nyborg blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 65,4 . I 2014 var stemmeprocenten på 57.

. I 2014 var stemmeprocenten på 57. I Nordfyns Kommune blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 65,5 . I 2014 var stemmeprocenten på 58,27.

. I 2014 var stemmeprocenten på 58,27. I Langeland Kommune blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 59,1. I 2014 var stemmeprocenten på 53,54.

I 2014 var stemmeprocenten på 53,54. I Assens Kommune blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 66,4. I 2014 var stemmeprocenten på 58.

I 2014 var stemmeprocenten på 58. I Odense Vest blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 65,09. I 2014 var stemmeprocenten på 57.93

I 2014 var stemmeprocenten på 57.93 I Odense Øst blev valgdeltagelsen i 2019 på 61,57. I 2014 var stemmeprocenten på 51.64

I 2014 var stemmeprocenten på 51.64 I Odense Syd blev valgdeltagelsen i 2019 på 70,02. I 2014 var stemmeprocenten på 60.56

I 2014 var stemmeprocenten på 60.56 I Svendborg Kommune blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 66,07. I 2014 var stemmeprocenten på 57,1

I 2014 var stemmeprocenten på 57,1 I Middelfart Kommune blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 67,6. I 2014 var stemmeprocenten på 58,32.

I 2014 var stemmeprocenten på 58,32. I Kerteminde blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 66,4. I 2014 var stemmeprocenten på 60,48.

I 2014 var stemmeprocenten på 60,48. I Faaborg-Midtfyn Kommune blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 66,73. I 2014 var stemmeprocenten på 59,23.

I 2014 var stemmeprocenten på 59,23. I Ærø Kommune blev valgdeltagelsen ved EP-valget i 2019 på 65,63. I 2014 var stemmeprocenten på 54,91. Se mere

Smitter det af på folketingsvalget?

Hvorvidt det overhovedet har nogen betydning for valgdeltagelsen og resultatet til folketingsvalget er ikke helt så nemt at spå om. Men det håber flere af vinderne fra EP-valget i høj grad på.

Jeg tror, det sætter nogle retninger, fordi de partier, der har klaret sig godt til Europa-Parlamentet, jo får noget energi. Susanne Crawley (RV), rådmand i Odense

- Man skal passe på med at oversætte det (valgesultaterne fra EP-valget, red.) til et folketingsvalg. Men det er klart, at der er nogle tendenser. Det her valg var jo et valg, der i høj grad drejede sig om klima, og det fylder jo også meget til folketingsvalget, siger Brian Dybro fra SF.

Susanne Crawley og Jane Jegind håber og tror på, at EP-valget giver et lille praj om, hvordan valget den 5. juni kommer til at ende.

- Jeg tror, det sætter nogle retninger, fordi de partier, der har klaret sig godt til Europa-Parlamentet, jo får noget energi, siger Susanne Crawley, mens Jane Jegind siger:

- Det har givet et boost i hele organisationen og fornyet kampgejst til at komme gennem valgkampen. Hvis ikke de (politikerne, red.) var tændt før, er de det i hvert fald nu. Jeg er sikker på, at alle er klar til at komme ud og tale med så mange danskere som overhovedet muligt nu. Det er et fantastisk midtvejsresultat, hvis man ellers kan kalde det det.

Også Søren Windell ser det som en fordel, når vi nu ser frem mod folketingsvalget i næste uge.

- Nu kører vi på en bølge, hvor folk har stemt, og de er begejstret, og jeg tror, det bliver positivt for Folketingsvalget også.

En rumraket mod Europa

Valgresultatet til Europa-Parlamentet er også mere end godkendt for mange af de odenseanske politikere.

- Det er jo rigtig fint for mit parti. Vi kommer ind med to mandater. For Radikale Venstre har Europa altid været vigtigt - vi er jo Danmarks internationale parti, siger Susanne Crawley.

Læs også Schaldemose under fintælling: - Jeg er rystende nervøs

Også Brian Dybro har svært ved at skjule sin glæde over hans partis fremgang til valget til Europa-Parlamentet.

- Vi er stormet ind med rumraketten Margrete Auken i spidsen og fået hele to mandater, lyder det henrykt fra SF'eren.

Til søndagens valg var der kamp om de 14 eftertragtede danske pladser til Europa-Parlamentet. Stemmerne har fordelt sig sådan, at Venstre har fået fire mandater, Socialdemokratiet har fået tre, mens Radikale Venstre og SF har fået to mandater. De sidste tre mandater er gået til Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten. '