Stolt målscorer hylder OB-fans: - Det er helt fantastisk

OB tog tre vigtige point, da de foran flere end 11.000 tilskuere hjemme på Odense Stadion søndag aften hentede en flot 2-0-sejr over Brøndby.

- Vi spiller en rigtig god kamp, og det er så fortjent, at vi står med tre point, siger OB-profilen Jacob Barrett Laursen.

11.000 på lægterne er ikke hverdagskost her i Odense. Det er helt fantastisk, at der kommer så mange og støtter op om vores fodboldhold Jacob Barrett Laursen

Han er ikke sen til at sende en stor tak til de mange fremmødte OB-fans, som Barrett mener giver holdet på banen noget ekstra.

- Vi viser, at det her er vores hjemmebane. Det er fantastisk, at der møder 11.000 mand op på lægterne, og det giver selvfølgelig fem procent ekstra. Vi skulle lige ind i kampen efter de første fem-ti minutter, og så kom vi det til gengæld også. Vi kommer op og stresser Brøndby, og vi tvinger dem til at slå en masse lange bolde, som vi egentlig bare ender med at stå og pille ned. Det var en god kamp i dag, siger venstrefodsspilleren.

Rider på en bølge

OB's to mål blev scoret af angriberen Bashkim Kadrii, der uvant for ham scorede på hovedstød, og så Jacob Barrett selv, der på ligeledes uvant vis scorede med det kolde højre ben.

De to mål fik efter kampen OB-træner Jakob Michelsen til at sige, at når de to afslutninger gik i kassen, så kan alt lade sig gøre.

Den 24-årige wingback scorede på en flot flugter midtvejs i anden halvleg.

- Jeg har ikke set mit mål endnu, nej. Men vi rider på en god bølge lige nu, og vi har en utrolig god selvtillid i truppen. Og så bliver jeg nødt til at sige igen; 11.000 på lægterne er ikke hverdagskost her i Odense, eller det har det i hvert fald ikke været i lang tid. Det er helt fantastisk, at der kommer så mange og støtter op om vores fodboldhold, siger den ydmyge nordjyde, der har spillet i OB siden 2013.

Han erkender, at det nu ser fornuftigt ud med målsætningen om at slutte i top-6, men holder alligevel fokus på den næste kamp.

- Jeg nyder, at vi har fået tre point mod Brøndby, og at vi gør det på sådan en overbevisende måde. Nu skal vi ind og nyde sejren, og så skal vi på træningsbanen igen og gøre klar til AGF på søndag. Og der skal selvfølgelig også tre point på kontoen, siger Jacob Barrett.