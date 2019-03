Vil spare på vækst: - Det er helt forkert, det Odense vil gøre

Politikerne i Odense Kommune lægger op til massive besparelser på kulturen for at få råd til fremtidens velfærd. Og det skaber debat. Ikke kun på tværs af byrødderne, men også hos interesseorganisationerne.

Hos Fynsk Erhverv kan man se fornuften i, at trække i bremsen på det udviklintgstog, som har buldret frem i Odense og på resten af Fyn de seneste år, mens man hos Dansk Industri Fyn vil have smidt endnu kul på kedlerne,

Direktørgruppen i Odense Kommune vurderer at der skal findes 200 millioner kroner til fremtidig velfærd, og foreslår, at der blandt andet spares 27 millioner kroner på området "vækst og udvikling", som blandt andet dækker et vækstsekretariat, oplevelser, turisme og iværksætteri.

Udover vækstområdet skal der også spares på administration og kulturområdet.

Sparekataloget falder ikke i god jord hos formanden hos Dansk Industri Fyn, Poul Strandmark. Han siger ganske kort, at hvis der ikke investeres, kommer der ingenting tilbage.

- Vi har rigtig, rigtig mange beviser for her i Odense, at det vi har investeret i events og vækst det virkelig har kastet noget af, siger Poul Strandmark.

Hos Fynsk Erhverv rystes der til gengæld ikke på hovedet over, at fjerne de mange støtte-millioner. Her siger formand Henrik Neelmeyer til TV 2/Fyn:

- Umiddelbart lyder det voldsomt, men omvendt må man også sige, at Odense har et enormt momentum i øjeblikket, ligesom resten af Fyn.

Væksttog sat på skinner i 2013

I 2013 sagde formanden for Odense Business Task Force, Lars Nørby Johansen, at der skulle investeres massivt i både events og erhvervsliv:

- Det vil bidrage til at øge produktiviteten og skabe beskæftigelse, sagde han.

Det var den daværende borgmester Anker Boye (S) enig i, og mente at det ville bidrage til et "ordentligt skattegrundlag".

- Det er det vi skal bruge til at give god service i fremtiden, sagde Anker Boye.

I 2013 var Odense gået i stå, men nu, godt fem år senere, er byen ifølge forvaltningerne tilbage i sporet. Og vurderingen er nu, at der skæres i den kommunale vækstindsats.

- Så er det ligesom en virksomhed i det private erhvervsliv, der må vi en gang imellem også justere og trimme og spare lidt og fokusere på andre ting, siger Henrik Neelmeyer.

Men det er helt galt, siger Dansk Industri Fyns fomand. Han kalder det en "helt forkert politik":

- Tværtimod skal man fortsætte det man gør, og vækste endnu mere. Så kommer der endnu flere penge i kassen. Og dermed er der penge til det velfærd der er behov for om tre-fire år, siger Poul Strandmark.

Fakta Direktørgruppen i Odense Kommune foreslår, at der i næste års budget flyttes penge fra følgende områder: Vækst og udvikling: 27 millioner kroner

Kultur, oplevelser: 28 millioner kroner

Udbud og kontrakter: 5 millioner kroner

Fritidsområdet og folkeoplysning: 10 millioner kroner

Entre og gebyr: 5 millioner kroner

Facility management: 2 millioner kroner

Vej- og vintertjeneste: 4 millioner kroner

Reduceret prisfremskrivning: 25 millioner kroner

Kan- og skal opgaver: 14 millioner kroner

Mindreforbrug på elever og fleksjobbere: 10 millioner kroner

Løbende anlægsrammer: 10 millioner kroner I alt skal der altså findes 140 millioner kroner på en række områder. Pengene skal i stedet bruges på børn og ældre. Se mere

Det kommer til mærkes

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) hælder til Henrik Neelmeyers justering-modellen:

- Hvis vi vil prioritere til velfærden, så skal vi prioritere fra andre steder. Og når det er 200 millioner kroner vi taler om, så kommer det også til at mærkes nogen steder, siger Peter Rahbæk Juel.

Den tankegang preller af på Poul Strandmark:

- Du skal kigge lidt på den gode cirkel. For at få et udkomme, så skal du investere nogle penge. Og hvis man investerer lidt i gode virksomheder, så skaber det flere job, og det skaber flere arbejdspladser i byen. Og dermed større skattegrundlag. Og dermed er flere penge til velfærd, siger formanden.

Forslaget fra direktørgruppen skal behandles på et møde i økonomiudvalget tirsdag i næste uge.