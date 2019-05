Løkke klædt ud som Enhedslisten: - Det er helt skævt

- Jeg har været venstremand, siden jeg var 16 år gammel, så det er lidt noget underligt noget.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) efter hans deltagelse i Bemærk Valget, som TV 2/Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, står bag.

Vi lider sammen. Lars Løkke Rasmussen, Venstre, statsminister

Han skulle i ét minut tage den røde hat på og agere politiker fra Enhedslisten. En ganske uvant og også utryghed situation for ham.

Var det rart?

- Nej, egentlig ikke, lød det svar fra Lars Løkke Rasmussen, der i 60 sekunder fortalte, hvad Enhedslisten gør på det grønne område, som er et af partiets helt store mærkesager.

Debat i nye rammer

Med 13 dage tilbage af en 28 dage lang valgkamp var der lagt op til en midtvejsstatus i programmet, hvor Pernille Skipper fra Enhedslisten sad over for landets statsminister.

I programmet, som er en debat vendt helt på hovedet, sidder de to folketingskandidater over for hinanden og diskuterer politik.

Men modsat klassiske debatter, politikerne ellers udsættes for, testes de i Bemærk Valget på, om de egentlig kan være i øjenhøjde med vælgerne, om de kan finde ud af at samarbejde på trods af politiske forskelle, og om de kan levere et budskab kort og handlekraftigt til vælgerne. De skal quizze, bytte deres politik og løse et problem.

At bytte politik er ikke noget de kandidater har gjort sig i tidligere. De sætter sig heller ikke slavisk ind i hinanden partiprogrammer og -principper.

- Man får mere ud af følge med i, hvad Lars går og siger i løbet af en valgperiode end ved at kigge på de teoretiske ting på en hjemmeside, siger Pernille Skipper.

Skipper med V-mærkesag

Programmets anden deltager, Pernille Skipper, skulle også iklæde sig Venstres politik på klimaområdet og serverede i 60 sekunder Venstres største budskaber på området.

Budskaber var ikke det eneste, de skulle iklæde sig. De skulle også tage den andens partis merchandise på, hvilket blev det visuelle tegn på, at de for et kort stund byttede politik. En opgave, der for statsministeren, ikke var rar.

- Vi lider sammen, sagde han og tog sin Enhedsliste-keyhanger af.

- Det er helt skævt at putte sig ind i andres hoveder.

