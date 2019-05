Odenseanere frygter millionbesparelser: - Det er hul i hovedet

Odense Zoo og friluftsbadet er nogle af de kulturtilbud, der ser ud til at blive hårdt ramt af By- og Kulturforvaltningens spareplan.

Sådan ser det i hvert fald ud, når man kigger på forvaltningens gyseroplæg, hvor der bliver lagt op til drastiske forringelser på byliv, kultur og vedligehold.

Det er enormt ærgerligt for os, at det er hele tilskuddet, der ryger på en gang. Det er meget svært for os at komme over. Bjarne Klausen, direktør i Odense Zoo

- Det er ærgerligt, men man skal jo spare nogle steder, og det er måske et af de steder, hvor det er bedst at spare frem for hos sundhedsvæsenet eller skolevæsenet, lyder det fra en flittig kulturbruger og studerende i Odense Karen Houberg-Lund.

Også Jakob Jensen, der er selvstændig og bor i Odense, mener, at besparelserne på kulturtilbuddene i Odense er ærgerlige. Han har dog en helt klar holdning til, hvor han synes, at man i stedet skulle spare.

- Det er hul i hovedet. Jeg tror, at vi har brug for alle de kulturelle tiltag. Jeg tænker, der er så meget andet, som man kunne spare på. Nu vil jeg ikke nævne letbanen, men den har generet os længe og måske, det har kammet lidt over økonomisk der, siger han til TV 2/Fyn.

Odenses By- og kulturudvalg skal tage stilling til besparelserne på tirsdag, men beløbet ligger fast. Udvalget SKAL spare 79 millioner kroner årligt. Det er en bunden opgave fra økonomiudvalget.

Hele spareforslaget kan læses her:

By- og kulturforvaltningens forslag til besparelser for 79 millioner kroner. — PDF, 0,53 MB

Spareforslaget er en del af by- og kulturudvalgets dagsorden for deres møde 4. juni, der kan læses i sin helhed her.

- Det er katastrofalt

Indtil nu har Odense Zoo fået syv millioner kroner om året i anlægstilskud fra Odense Kommune - men knap seks af de millioner vil de ifølge det fremlagte sparekatalog ikke modtage fra 2021.

Det er hul i hovedet. Jeg tror, at vi har brug for alle de kulturelle tiltag. Jeg tænker, der er så meget andet, som man kunne spare på. Jakob Jensen, selvstændig, Odense

- Det er jo ganske katastrofalt for os, siger Bjarne Klausen, der er direktør i Odense Zoo, og fortsætter:

- Det er enormt ærgerligt for os, at det er hele tilskuddet, der ryger på en gang. Det er meget svært for os at komme over.

Haven vil fortsat modtage et årligt driftstilskud på cirka 2,8 millioner, men de vil altså ikke længere få penge til at etablere og udvikle havens mange faciliteter.

Penge, der blandt andet har været brugt til at opføre parkens nyeste attraktion, Bøgetoppen og et kommende nyt anlæg til søløverne.

- Det har haft en kæmpe betydning for os i gennem alle årene, fordi vi har kunnet udvikle os på en måde, som har gjort, at vi har kunnet fastholde og udvikle vores besøgstal, som vi har. Altså for nyligt har vi jo lige åbnet Bøgetoppen, og det er jo blandt andet penge fra Odense Kommune, der har gjort, at vi kunne det. Og vi er i fuld gang med at forbedre faciliteterne for vores søløver, som åbner lige før sommerferien, og det er udelukkende tilskuddet fra Odense Kommune, der har gjort det muligt, fortæller Bjarne Klausen.

Manglende lokal opbakning

Ifølge direktøren kommer det ikke kun til at have betydning for fremtidige udvidelser og vedligeholdelse af Odense Zoo, men det kommer også til at få betydning, når attraktionen skal søge penge af andre.

- Når vi søger store penge fra store fonde, så er det vigtigste og det første, som de spørger om: Hvordan er den lokale opbakning? Og der har vi altid kunnet sige, at den er jo helt fantastisk. Det bliver så svære i fremtiden, fortæller Bjarne Klausen.