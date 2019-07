Stort træf på Fyn: - Det er ikke en motorcykel, det er en livsstil

Hundredevis af brølende motorcykler og deres ejere var i denne weekend til træf i Marslev. Det årlige Harley Davidson-træf tiltrak i år op mod 900 entusiaster.

- Det er ikke en motorcykel, det er en livsstil.

Sådan siger Ellen Jørgensen, der sammen med sin mand er såkaldt Road Captain til træffet. Det betyder, at hun og hendes mand styrer, hvor karavanen kører hen, når de mange motorcykler er på vejen.

Og der er en del at holde styr på, men det er dog forløbet uden problemer.

- Der var en enkel skade undervejs. Et rygstød, der forsvandt, og så var der en, der blev stukket af en bi under hjelmen, men de er med allesammen igen, så ingen problemer, siger hun.

Det er Harley Davidson Club of Denmark, der afholder arrangementet.

En Harley og et gyldigt kørekort

En anden deltager til træffet er Ulrik Westphal, der til daglig arbejder som souschef. Han fortæller, at kravene til at være med rimelig simple.

- Du skal have en motorcykel og et gyldigt kørekort.

Harley Davidson Motor Company blev grundlagt i 1903 af William Harley og Arthur Davidson. Og ifølge Ulrik Westphal er der en anden ånd og sjæl inkarneret i lige netop Harley Davidson, end der er i andre motorcykler.

- Det er ikke den bedste motorcykel, men det er den med den største sjæl i, siger han.

Træffet tiltrækker ikke kun danskere, da også entusiaster fra for eksempel Tyskland lægger vejen forbi Marslev for at være fælles om passionen for Harley Davidson.

- Det er et af vildeste ikoner på den amerikanske drøm og den totale frihed, hvor man bare som den ensomme cowboy ridder derudaf på en Harley Davidson. Så det er den illusion, vi lever lidt på, siger Ulrik Westphal.