Ekspert om dødsfald i Gislev - Det er ikke en ny epidemi

Et barn fra Børnehuset Solstrålen i Gislev døde af akut nyresvigt efter infektion af en sjælden E-colibakterie. Det samme er et barn i København. Men de to dødsfald alarmerer ikke Statens Serum Institut, der har kendskab til i alt tre nye tilfælde.

- Det er nogle enkeltstående tilfælde, som vi desværre ser hvert år, siger Tyra Grove Krause, der er afdelingschef for infektionsepidemiologi og forebyggelse ved Statens Serum Institut.

Hun slår fast, at der ikke er noget, der tyder på, at børnene er blevet smittet med den samme bakterie, og at der derfor ikke er en fælles smittekilde.

- Det er ikke sådan, at der er et udbrud - det er ikke en ny epidemi, siger Tyra Grove Krause.

Tilfælde hvert år

Det er en helt speciel form for colibakterie, som i sjældne tilfælde kan have alvorlige følger som nyresvigt, barnet i Gislev blev inficeret med.

- Det er heldigvis noget, som vi ser sjældent. Men når først, man får den komplikation, er der en høj dødelighed. Cirka én ud af ti vil dø af den komplikation, siger Tyra Grove Krause.

Statens Serum Institut har kendskab til 21 tilfælde af denne form for nyresvigt sidste år, hvoraf to ledte til dødsfald.

- Der er rigtig mange forskellige colibakterier, og langt de fleste er heldigvis ret harmløse. Men lige præcis de her typer starter ofte med, at barnet får diarré, og senere kan det få blodig diarré, siger Tyra Grove Krause og tilføjer, at det samme gælder voksne.

Myndigheder anbefaler ikke nedlukning

Børnehuset Solstrålen og Gislev Friskole valgte at lukke som følge af dødsfaldet og har meddelt, at man først åbner igen mandag. Men Statens Serum Institut anbefaler ikke dette efter et enkelt dødstilfælde.

- Det smitter kun fra person til person med afføring. Det kræver, at andre børn har haft kontakt med det syge barns afføring, og det er ret usandsynligt, siger Tyra Grove Krause.

Hun forklarer, at Statens Serum Institut i forvejen overvåger infektionen.

- Det er en sygdom, vi tager meget alvorligt. Vi følger den i forvejen meget tæt, og vi sørger hele tiden for at få laboratorieprøver ind fra dem, der har fået påvist de her coliinfektioner. Hver gang, et barn har fået nyresvigt, vil vi få detaljerede oplysninger for at finde ud af, om der er nogle oplagte smittekilder, siger Tyra Grove Krause.

Gør, som I plejer

For at undgå at få en infektion med E-colibakterier, anbefaler Statens Serum Institut, at man sørger for at have god hygiejne.

- Man skal gøre det, man gør i det daglige. Man skal være opmærksom på god køkkenhygiejne, på at gennemstege hakket oksekød, sørge for at holde kød og grøntsager adskilt, og at vaske hænder, hvis man har haft kontakt med eksemplelvis køer, siger Tyra Grove Krause.