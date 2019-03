Jørgen på 80 arbejder stadig: - Det er ikke hårdere, end det altid har været

Jørgen Rasmussen fra Gislev er lige fyldt 80 år. Alligevel arbejder han mandag til fredag fra 7 til16 i familiefirmaet Gislev-Holme Murerforretning.

- Jeg kan godt lide at holde mig i gang. Jeg kommer ud og oplever noget og snakker med nogle mennesker. Hvis man har arbejdet, til man er 66-67 år, stopper her og nu og ikke foretager sig noget, så tror jeg, at man bliver dårlig, siger Jørgen Rasmussen.

Den erfarne murer har haft et langt arbejdsliv. Han startede i lære hos sin far som 15-årig. Alligevel har han ingen planer om at gå på pension lige foreløbigt.

- Der er ikke nogen dato på det. Det vil være helbredet, der bestemmer. Så længe helbredet er til det, vil jeg have det bedst med at arbejde. Det er ikke hårdere, end det altid har været, siger Jørgen Rasmussen.

Flere ældre på arbejdsmarkedet

Jørgen Rasmussen er ikke alene om at arbejde til efter pensionsalderen. En ny undersøgelse fra Beskæftigelsesministeriet viser, at antallet af 67-årige, der stadig arbejder, er fordoblet på 15 år.

En udvikling, der er positiv for samfundsøkonomien. Det fortæller Erik Bjørsted, der er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Når de ældre bliver længere tid på arbejdsmarkedet, kommer der flere skattekroner ind i statskassen, og det gør det nemmere for os at finansiere vores velfærdssamfund, fortæller Erik Bjørsted.

Men selvom det gavner samfundsøkonomien, har arbejdsmarkedet svært ved at tage imod de ældre. Arbejdsløsheden blandt dem er lige nu på sit højeste siden 2007.

- Der er flere og flere, der udbyder deres tjeneste på arbejdsmarkedet. Det gælder de ældre, men der er også mange unge, som har færdiggjort deres uddannelse, og som i øjeblikket stille og roligt siver ud på arbejdsmarkedet. Det er derfor, vi ser den voksende tendens til mere arbejdsløshed blandt de ældre. Vi ved også fra tidligere erfaringer, at hvis de ældre bliver fyret, er det desværre sværere for dem at komme tilbage i beskæftigelse, fortæller Erik Bjørsted.

Et godt arbejdsmiljø er afgørende

Trods 65 år på arbejdsmarkedet har Jørgen Rasmussen det godt.

- Kroppen har det udmærket. Jeg ved ikke, om jeg kan mærke, at jeg har arbejdet i så mange år. Jeg ved jo ikke, hvordan jeg ville have haft det, hvis ikke jeg havde, siger Jørgen Rasmussen.

Blandt de yngre kollegaer er der respekt for hans beslutning om fortsat at arbejde.

- Jeg synes, det er flot. Det, at han kommer afsted på arbejde hver dag, er måske også en af årsagerne til, at han er så frisk. Vi hjælpes ad, og vi kan lære lidt af hinanden, siger Jacob Schmidt, som er murer ved Gislev-Holme Murerforretning.

Og netop en god arbejdsfordeling er ifølge Erik Bjørsted afgørende for, hvor længe de ældre kan holde til at blive på arbejdsmarkedet.

- Det er vigtigt, at man investerer mere i et godt arbejdsmiljø. Man skal huske at tage de nyeste tekonologiske landvindinger til sig og måske tænke i noget omskoling, så man fremadrettet kan varetage nogle mindre slidsomme opgaver, siger Erik Bjørsted.