Dagen inden valg: - Det er ikke for sent at hænge valgplakater op

Det kan åbenbart ikke betale sig at være alt for kreativ, når det kommer til valgplakaternes udseende. Sådan kunne det i hvert fald godt se ud, hvis du spørger Alternativets fynske folketingskandidat Mette Rahbek.

Dagen inden valget har hun nemlig fundet det nødvendigt at hænge valgplakater op igen.

Det er ikke helt nemt. Jeg har dog lidt den fordel, at jeg bare bytter mine nye valgplakater ud med Alternativets Europa-Parlaments-plakater - det er aldrig for sent at hænge valgplakater op. Mette Rahbek, folketingskandidat, Alternativet.

- Dan, min kæreste, er jo kunstner, og han synes jo, det er meget fedt, at de forsvinder sådan i massevis. Det må jo betyde, at folk synes de er flotte. Jeg havde jo nok bare gerne set, at de først blev stjålet efter valget, siger Mette Rahbek til TV 2/Fyn.

Mette Rahbeks valgplakater er alle genbrug fra kommunalvalget. Og det spiller godt ind med hendes politik.

- Min kampagne handler i høj grad om genbrug, og så har vi bare malet de gamle plakater over. Jeg synes, det er en lidt sjov og anderledes måde at gøre det på - og så er mit håb jo, at man også skiller sig lidt ud, siger hun.

Den fynske folketingskandidat fortæller dog, at det dagen inden valg godt kan være lidt problematisk at finde pladser.

Auktion på Mette Rahbeks valgplakater

Mette Rahbek tilbyder fra den 6. juni fynboerne sine valgplakater.

- Nu har jeg lavet en aktion på det. Hvis man har lyst, kan man tage en af mine hjemmelavede valgplakater på lygtepælene, og så kan man donere lidt penge til Den Danske Naturfond. Nu er der jo så stor interesse for dem, siger den fynske folketingskandidat.

