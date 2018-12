DF'er om maleri til 250.000 kroner: - Det er jo lige til Luksusfælden

Onsdag blev maleriet af Odenses tidligere borgmester Anker Boye afsløret på Odense Rådhus.

Maleriet har kostet 250.000 kroner - og er det ottende portræt af tidligere Odense-borgmestre.

Mens Anker Boye var glad og stolt over at få et søm i nakken og hænge ved siden af hans forgængere, er andre mere kritiske.

Det synes jeg bare giver anledning til politikerlede, og jeg synes også, at vi selv beder om det, når vi laver den slags Pernille Bendixen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

- Jeg synes, det er absurd, lyder det fra Pernille Bendixen, der er medlem af By- og Kulturudvalget for Dansk Folkeparti.

- For 14 dage siden stod vi her og snakkede om besparelser på børn- og ungeområdet, og nu står vi så her og snakker om, at vi har brugt en kvart million på et billede. Det synes jeg bare giver anledning til politikerlede, og jeg synes også, at vi selv beder om det, når vi laver den slags, siger hun til TV 2/Fyn.

Fint med maleri - hvis vi havde råd

Det var Odense Byråd, der i 1949 besluttede, at der skulle males et portræt af byens borgmester I. Vilhelm Werner. Byrådet besluttede også, at der skulle males portrætter af de tidligere borgmestre tilbage til 1919. Siden er der blevet malet portrætter af byens skiftende borgmestre.

Pernille Bendixen mener, at det er helt på sin plads at forevige byens borgmestre, hvis der er råd til det.

- Jeg synes, det er fint - og jeg synes også, at vi skal ære den borgmester, der har været i byen. Uanset hvem borgmesteren har været. Men jeg synes bare, at vi er nødt til at tænke os om, hvordan vi bruger skatteborgernes penge, siger hun og fortsætter:

- Det her er jo lige til luksusfælden, hvis du spørger mig.

Kunstner står bag kongelige malerier

Maleriet af Anker Boye er lavet af Thomas Kluge, der tidligere har malet dronning Margrethe og kronprins Frederik.

Er det ikke bare prisen for kunst? Er det ikke bare en del af historieskrivningen her på Odense Rådhus?

- Man kan godt lave historieskrivning på andre måder end at købe dyre malerier. Jeg har fuld forståelse og respekt for historien, der har været her - og som væggene (Odense Rådhus red.) her også emmer af, men de eneste, der oplever den historie er os byrådsmedlemmer, fordi de skatteborgere, der har været med til at finansiere de portrætter, ser dem jo ikke.

I de andre fynske kommuner har man valgt at forevige borgmestrene med et foto. Og det bør Odense Byråd også overveje, lyder det fra Pernille Bendixen.