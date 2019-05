Enhedslisten angriber sundhedsreform: - Det er kafkask

Skal regionerne være en del af sundhedsvæsnet?

Det spørgsmål diskuterede fem fynske folketingskandidater tirsdag på Østfyns Produktionsskole i Marslev.

Al unødvendig administration skal skæres fra, så vi kan få flere varme hænder Maria Dahl Hedegaard

Diskussionen blev rejst i kølvandet på den sundhedsreform, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti har vedtaget. Den indebærer blandt andet, at regionerne skal nedlægges. Og den idé er Enhedslistens Vibeke Enrum Syppli modstander af.

- Jeg tror, det (sundhedssytemet, red.) bliver mere kaotisk. Og det bliver i hvert fald ikke nærere. Der er ikke meget, hvor der ses en fornuftig løsning, mener hun og tilføjer:

- I (forligspartierne, red.) har lavet et system, som er helt kafkask (absurd, red.).

Bag reformen står blandt andre Venstre. Tirsdag var partiet repræsenteret ved Bo Libergren, der udover at være folketingskandidat også er regionsrådspolitiker i Region Syddanmark.

- Der er mange gode takter i sundhedsreformen, men når det drejer sig om styringsdelen, så er jeg ikke enig med mit parti. Det er vigtigt at fastholde borgernes indflydelse i regionsrådet, lyder det fra venstremanden.

De samme taker finder man hos partiet Klaus Riskær Pedersen, som folketingskandidaten Gern Dyrn tirsdag repræsenterer.

- Sundhedshusene (en del af sundhedsreformen, red.) passer som fod i hose til vores politik, men vi er bekymrede for det demokratiske underskud, forklarer han.

Konservative: - Vi har brug for en ny organiseringform

Bag sundhedsreformen står også Konservative. En af partiets fynske folketingskandidater var tirsdag med i debatten.

- Vi har brug for at finde en ny organiseringform, hvor vi skaber det nære, lyder det fra Camilla Louise Lydiksen (K).

Hun mener, at sundhedsreformen sikrer et mere nært sundhedsvæsen.

- Vi har brug for at skabe nogle mere ensartede måder at drive sygehuse på. Det har vi til gode. I én region kan du blive behandlet hurtigere for noget, der tager længere tid i en anden region, påpeger hun.

Konservative bliver bakket op af Maria Dahl Hedegaard fra Liberal Alliance.

- Ved at nedlægge regionerne og oprette 21 sundhedsfællesskaber vil sundhedsvæsnet blive mere nært. Bestyrelserne vil vide lige nøjagtig, hvad der er brug for i det lokale sundhedshuse, mener hun og tilføjer:

- Al unødvendig administration skal skæres fra, så vi kan få flere varme hænder.

Sygerplejerske: Der mangler personale

Hos Enhedslisten mener man også, at der er brug for flere varme hænder. Derfor glæder hun sig også over, at reformen lægger op til større optag på sygeplejerskeuddannelsen sammen med medicinstudiet.

- Det er efterslæb på beslutninger, som burde have været truffet. Vores sundhedsvæsen har været nedslidt. Der har ikke været penge nok og regionerne har ikke selv kunnet bestemme, hvor mange penge der skulle bruges på sundshedsvæsnet, påpeger Vibeke Syppli Enrum.

Den holdning finder man også hos sygeplejersken Camilla Weber.

- Den helt store udfordring er, at der mangler personale. 1.000 eller 2.000 nye sygeplejersker. Det er alt for lavt sat, konkluderer hun.

