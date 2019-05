Fynsk folketingskandidat: - Det er knald eller fald

- Det er ikke helsekost og Tornerose-søvn, der præger valgkampen. Det er ren overlevelse.

Camilla Hersom fra Radikale Venstre fisker to billeder op af skuffen. Det ene viser en glad og fornøjet Camilla Hersom i 2011, der havde vundet det fynske, radikale mandat. Billedet fra 2015 ser helt anderledes ud. Her tabte Radikale Venstre deres eneste fynske mandat for første gang nogensinde.

00:14 Camilla Hersom fra Radikale Venstre stiller op for tredje gang til folketingsvalget på trods af et nederlag ved seneste valg i 2015. Video: Sara Fuglsig / Marie Louise Florival Andersen Luk video

- Jeg havde det fuldstændig, som om jeg havde været i en trafikulykke. Det var sådan en chokreaktion, siger Camilla Hersom (R).

Jeg har en pyt-knap i min bil, som jeg bruger, når det går dårligt. Når jeg kigger på meningsmålingerne, så trykker bare jeg bare på pytknappen. Carsten Kudsk, DF

Og selvom Dansk Folkeparti fik et historisk godt valg tilbage i 2015, blev Carsten Kudsk, der opstiller for Middelfart- og Nordfyns-kredsen, ikke valgt ind. Det afholder ham dog ikke fra at stille op igen.

- Jo mere modstand jeg møder, jo stærkere bliver jeg. Desto mere tænker jeg i andre baner, siger Carsten Kudsk (DF).

Det er knald eller fald. Jeg stiller ikke op igen, hvis ikke jeg bliver valgt ind. Camilla Hersom (R)

Meningsmålinger

Meningsmålingerne spår, at Carsten Kudsk og resten af Dansk Folkeparti kommer til at opleve stor modstand, når krydset skal sættes den 5. juni.

00:22 Carsten Kudsk fra DF bruger sin pyt-knap, når han møder modvind. Video: Sara Fuglsig / Marie Louise Florival Andersen Luk video

En undersøgelse udført af Megafon for TV 2 og Politiken i perioden 8. til 16. maj, hvor 1.000 fynboer er blevet spurgt om, hvem de vil stemme på til folketingsvalget, viser, at der er tale om en halvering af antallet af stemmer til Dansk Folkeparti, der reduceres fra 21,8 procent til 11,4 procent.

Anderledes ser det ud for Radikale Venstre og Camilla Hersom. Ved sidste valg fik partiet 3,6 procent af stemmerne. Ved dette valg spår meningsmålingerne, at de får 5,6 procent af stemmerne.

- Jeg er sikker på, vi genvinder det radikale mandat, siger Camilla Hersom (R), der stiller op som folketingskandidat for tredje gang og tilføjer:

- Det er knald eller fald. Jeg stiller ikke op igen, hvis ikke jeg bliver valgt ind.

Du kan følge de to fynske folketingskandidater Camilla Hersom (R) og Carsten Kudsk (DF) i serien "Camilla og Carsten på Vippen."

Herunder kan du se afsnit tre i serien:

04:04 Video: Marie Louise Florival Andersen/ Sara Fuglsig Luk video

