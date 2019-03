Fugleinfluenza på Fyn: Det er langt fra første gang, at tusindvis af dyr må lade livet

En gård i Brenderup er ramt af fugleinfluenza, og derfor må tusindvis af ænder lade livet for at undgå, at andre fugle smittes med sygdommen.

Det er dog ikke første gang, at fugleinfluenza bliver opdaget på Fyn. Det er heller ikke første gang, men tredje gang, at gården i Brenderup rammes af den smitsomme virussygdom.

Fugleinfluenza har adskillige gange på Fyn i løbet af det 21. århundrede. Herunder giver TV 2/Fyn dig et overblik over nogle af de værste tilfælde med fugleinfluenza på Fyn:

November 2016

To vilde troldænder bliver fundet døde af den voldsomt smittende H5N8 ved Bøjden. For at undgå smittespredning gjorde Fødevarestyrelsen det lovpligtigt for landets hønse- og fjerkræavlere at holde deres dyr indendøre eller under hegn.

Odense Zoo tog efterfølgende også sine forholdsregler for den dødelige fugleinfluenza H5N8. De flyttede fuglene indendøre i zoo.

Juli 2016

En besætning med gråænder på Fyn ved Brenderup blev ramt af den mindre alvorlige fugleinfluenza H7N7. Der er tale om den samme gård, som igen er blevet ramt i 2019.

Besætningen bestod dengang - ligesom i dag - af 3.000 ællinger. For at forebygge smitte og for at forhindre, at virus udviklede, blev de smittede ællinger aflivet.

Denne gård er tre gange blev ramt af fugleinfluenza, blandt andet i 2016 og 2019. Foto: Ole Holbech / TV 2/Fyn

Fødevarestyrelsen oprettede samtidig en spærrezone på en kilometer. omkring gården.

April 2008

Fugleinfluenza kostede 2.100 gæs, ænder og høns livet i foråret 2008.

Sygdommen blev konstateret på en gård nær Stenstrup på Sydfyn.

Der blev konstateret fugleinfluenza på gård ved Stenstrup på Fyn. Foto: Sonny Munk Carlsen, Ritzau Scanpix

Politiet afspærrede gården ved Svenstrup på Fyn, efter at der var konstateret fugleinfluenza. Foto: Sonny Munk Carlsen, Ritzau Scanpix

Juli 2006

Der blev fundet en mindre smittefarlig type fugleinfluenza i en besætning med vildopdræt i Illebølle på Langeland.

Myndighederne frygtede, at fugleinfluenzaen kunne udvikle sig til en mere farlig type, og derfor blev 7.000 ællinger aflivet. Samtidig blev der oprettet en spærrezone på en kilometer omkring besætningen.

Juni 2006

20.000 vildællinger på en stor erhvervsbesætning i Verninge blev aflivet i sommeren 2006.

Ællingerne havde fugleinfluenza - dog ikke den alvorlige type. Når ællingerne alligevel blev aflivet, er det, fordi virusset kan udvikle sig - og den risiko vil man ikke løbe, oplyste myndighederne.

I 2006 blev der også konstateret fugleinfluenza ved Faaborg, på Drejø og på Ærø.

Maj 2005

For første gang blev der fundet fugleinfluenza i en dansk fjerkræbesætning. Det skete i en hobbybesætning fra landsbyen Hundslev ved Kerteminde.

Der var tale om fugleinfluenza af typen H5 - og myndighederne aflivede al fjerkræ i besætningen. Samtidig fik politiet oprettet en beskyttelseszone på tre kilometer og en overvågningszone på ti kilometer rundt om ejendommen.

Der er adskillige tilfælde med fugleinfluenza af forskellige arter på Fyn de seneste 20 år. Foto: Arkiv / TV 2/fyn

Som resultat heraf valgte de danske myndigheder at standse al eksport af fjerkræ fra Fyn.

April 2001

I starten af det nye årtusinde var der flere tilfælde af vilde fugle med fugleinfluenza, der blev fundet døde på Fyn. I Faaborg blev en musvåge fundet på et græsareal i byen. To svaner og en troldand blev i samme uge fundet ved Sundsøen i Fåborg. De var smittet med fugleinfluenzaen H5-N1.