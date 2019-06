Fynske kandidater splittede om minimumsnormeringer: - Det er lidt en tryllestav

Skal Folketinget bestemme, hvor mange børn der skal være per pædagog?

Det spørgsmål diskuterede seks fynske folketingskandidater søndag ved TV 2/Fyns tvivlercafé i Storms Pakhus i Odense.

Det vil være en kæmpe centralisering at indføre minimumsnormeringer fra Christiansborg Erling Bonnesen, folketingskandidat, Venstre

- Jeg har aldrig nogensinde hørt en borger efterlyse en paragraf. Det handler om flere hænder. Det bør vi fokusere på, forklarer Kristian Guldfeldt, der er folketingskandidat for Konservative.

- Lad os løfte området og droppe tekniksnakken, siger han.

Han er ligesom flere af de borgerlige folketingskandidater modstander af en lovbestemt minimumsnormering.

Hos Radikale Venstre vil man tværtimod gerne indføre minimumsnormeringer. Partiet har tidligere været imod den tanke.

- Vi er blevet klogere, og virkeligheden har udviklet sig, siger Camilla Hersom (RV).

- Vi er parat til at tage et ret uradikalt synspunkt. Normalt ville vi sige, at det er op til kommunerne at finde ud af at prioritere indenfor rammen. Men børn er så vigtige. Vi skal have de minimumnormeringer, forklarer hun.

Frygter centralisering

Ifølge Venstres Erling Bonnesen er det op til kommunerne at prioritere børneområdet.

- Det vil være en kæmpe centralisering at indføre minimumsnormeringer fra Christiansborg. Man tager indflydelse og muligheder fra de lokalvalgte politikere, understreger han og tilføjer:

- Vi skal sørge for, at der følger penge nok med. Derfor skal vi have en udligningsreform.

Også Dansk Folkepartis Pernille Bendixen er imod en nationale lovgivning om minimumsnormeringer.

- Der er mange steder, hvor man gør det godt. Problemet er, at der mangler hænder, forklarer hun.

Den holdning går også igen hos Victoria Velásquez fra Enhedslisten, som bakker op om minimumsnormeringer.

- Der skal handling til nu, understreger hun.

Hos Socialdemokratiet er Trine Bramsen i tvivl om minimumsnormeringer i daginstitutioner.

- Man skal passe på med at tro, at minimumsnormeringer løser alle problemer. Det er lidt en tryllestav, man vifter med, siger hun.

26:28 Se hele debatten om minimumsnormeringer. Luk video

