Regionrådsformand efter Venstre-konflikt: - Det er lidt som med familieskænderier

Da regeringen i begyndelsen af året meddelte, at man ville nedlægge regionerne som en del af en ny sundhedsreform, faldt det ikke i god jord hos regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V).

Kort efter stod hun offentligt frem og kritiserede regeringen planer og blev ansigtet på et internt Venstre-opgør mod Lars Løkke Rasmussens planer om at nedlægge regionerne.

- Jeg var nødt til det for at bevare min egen integritet - også for loyalt at kæmpe den kamp, der skulle kæmpes for regionerne at indtage det standpunkt. Men jeg vidste også godt, at det ikke ville komme til at føles rart, for grundlæggende er jeg loyal af natur, siger Stephanie Lose, der udover at være regionsrådsformand for Region Syddanmark også er formand for Danske Regioner.

Knude i maven

På Folkemødet mødte TV 2/Fyn regionsrådsformanden, der efter det overståede folketingsvalg, har haft tid til reflektere over et forløb, hvor hun har været konflikt med partitoppen i Venstre.

- Jeg synes, det har været hårdt, siger regionsrådsformanden.

Hun uddyber:

- Det er lidt ligesom med familieskænderier, man har lidt en knude i maven over, om man nu fik sagt det på den rigtige måde, og om det finder sin løsning.

Kritiserer intern håndtering

At Venstres diskussioner endte i offentligheden skyldes ifølge Stephanie Lose, at man internt var kommet dem i forkøbet.

- Det har ikke været en proces mod den her sundhedsreform, hvor der har været rig lejlighed til at påvirke og tage diskussionerne internt. Det er i hvert fald ikke det indtryk, jeg har haft, siger Stephanie Lose.

Hun oplevede, at man i partitoppen langt tidligere arbejdede på en løsning uden regioner uden at sige det d

irekte, så det kunne diskuteres åbent. Fra andrer aktører i sundhedsvæsenet, og papirer, der blev vist uden at være offentlige, fik hun det på fornemmelsen.

- I lang tid lå der en konstruktion på bordet, hvor der ikke var regioner, uden at det på noget tidspuntk var noget, der blev præsenteret for mig. Det var ikke en rar oplevelse, siger hun.

Utroværdigt at lade være

For Stephanie Lose har forløbet nok været hårdt, men det har lært hende, at man frem for alt skal lytte til sin egen mavefornemmelse.

- Jeg ville være fuldstændig utroværdig, hvis jeg ikke som regionsrådsformand og formand for Danske Regioner rent faktisk sagde det, jeg mente, siger hun.

Nu tyder alt på, at regionerne overlever. Den nye sammensætning af Folketinget efter valget betyder, at det politiske flertal bag planerne er væk.

- Hvis der ikke er det flertal, så er vi selvfølgelig optagede af, hvordan vi kan levere den bedste løsning til gavn for Danskerne. Det tror jeg også, der er et vindue og en dør åben til at diskutere, siger Stephanie Lose