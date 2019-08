Morgensang: - Det er lige meget, hvordan man synger. Bare syng til!

Hver morgen under H.C. Andersen Festivals er der morgensang for alle interesserede i Ny Vestergade i Odense.

Da festivaldirektør Peter Bøgholm blev indkaldt som gæstevært, var han ikke helt glad ved situationen.

- Jeg synger pivhamrende falsk. Derfor har jeg valgt at sætte mig lidt tilbage, så I er stensikre på, at I ikke kommer til at synge ligesom jeg gør, forklarede Peter Bøgholm til de fremmødte.

I stedet kunne han overlade styringen til den sangkyndige morgenvært, mezzosopran Emma Oemann. Hun gjorde det helt klart for publikum, at alle former for sang er velkommen.

- Det er lige meget, hvordan man synger. Bare syng til, sagde hun.

Peter Bøgholm havde udvalgt sangene, og der var blandt andet en sang, han er begyndt at holde af.

- Jeg har valgt H.C. Andersens "I Danmark er jeg født", for det er en sang, der i de senere år er begyndt at fylde rigtig meget for mig på grund af H.C. Andersen-festivalen, sagde han.

Publikum sang fint med sammen med Emma Oemann og Peter Bøgholm. Både på "I Danmark er jeg født" og på Beatles' "Let it be".

Arrangementerne Morgensang i gaden er arrangeret af Foreningen Latinerkvarteret.