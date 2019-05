De unge er klar til valgkamp: - Det er ligesom juleaften

. juni er ikke bare grundlovsdag og fars dag. Det er også dagen, hvor danskerne skal stemme til folketingsvalget, som statsministeren udskrev tirsdag eftermiddag.

Nu havde "ham den lille" udskrevet valg. Og så er det bare med at komme i gang og dele det gode budskab ud. Sebastian Nielsen, DSU'er

Og i samme sekund strømmede DSU'er og VU'er ud på gågaden i Odense for at dele flyers og slikposer ud til vælgerne.

- Hej, må jeg ikke lige række dig sådan én her?

Sebastian Nielsen, DSU'er fra Kerteminde, var tilfældigt i Odense, da valget blev udskrevet.

- Vi var i gang med at rydde op i vores lokaler, og så slog alle folk pludselig på tråden med, at nu havde "ham den lille" udskrevet valg. Og så er det bare med at komme i gang og dele det gode budskab ud.

DSU'eren Sebastian Nielsen fløj ud på gågaden for at dele flyers ud. Lige bag ved er en VU'er igang.

Også Nadja Larsen, der er formand for VU i Odense, strøg ud på gågaden i Odense sammen med en håndfuld VU-kolleger.

- Det er helt vildt spændende. Det er ligesom juleaften. Man skynder sig ud fra sin lejlighed og ned i valgbutikken.

De næste fire uger får ungdomspartierne nok at se til med valgplakater, flyers og valgmøder.

- De næste uger bliver meget hektiske, når man skal have det hele til at passe sammen med studie og job og så køre valgkamp. Men hvis vi kan få en rød regering, så er det det hele værd, siger Sebastian Nielsen.