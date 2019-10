Orkestre demonstrerer for deres overlevelse: - Det er lykken og en livsstil for mig

Til tonerne fra blandt andet Kim Larsen-sangen "Om lidt bli´r her stille", tog byens tre musikkorps tirsdag morgen klokken otte imod medlemmerne af Odenses By- og Kulturudvalg. Politikerne skal på deres møde tage stilling til, om det årlige tilskud til de tre musikkorps på 360.000 kroner i stedet skal bruges til kulturelle tiltag i Vollsmose.

Det er ikke bare en hobby, det er lykken og en livsstil for mig Aron Jelling Reisæter, elevrådsformand for Odense Skole- og Ungdomsorkester

- Vi spiller for politikerne, fordi de i dag skal beslutte, om det tilskud, vi får skal fjernes. Det er altafgørende for os og de andre musikkorps for ellers skal vores kontingent fordobles, og så kan vores forældre ikke betale, og så mister vi en masse elever, og så bliver vi måske nødt til at lukke om et par år, lyder det fra Aron Jelling Reisæter, der er elevrådsformand for Odenses Skole- og Ungdomsorkester.

I fare for anden gang

I 2017 var tilskuddet til de tre musikkorps også i spil til en sparerunde, men i sidste øjeblik blev tilskuddet fredet og orkestrene reddet.

Nu foreslår Odense By- og Kulturforvaltning, at tilskuddet til de tre orkestre i stedet bliver brugt på at skabe et filmværksted, byhaver og en verdensfestival i Vollsmose. Formålet er at forvandle Vollsmose fra et udsat boligområde til et velfungerende kvarter i Odense.

Demonstranterne spillede i silende regn for politikerne

- Vi vil gøre opmærksom på os selv og det spareforslag, der ligger for pigegarden, Tambourorkestret og os selv. Det vil lukke os i løbet af et år eller to, siger Carsten Rungstrøm, der er leder af Odenses skole- og Ungdomsorkester.

Rådmand er dyb modstander

Men selvom forvaltningen har foreslået, at tilskuddet til musikkorpsene bliver overført til Vollsmose, så tyder de politiske udmeldinger på, at forslaget vil blive forkastet på tirsdagens møde i udvalget.

- Det er dejligt at blive mødt med musik fra morgenstunden. Og jeg er dyb modstander af, at vores musikkorps skal have deres tilskud fjernet, så det er rigtig dejligt, at de markerer sig her til morgen, og så håber vi det bedste, siger rådmand Jane Jegind (V).

Samme signaler er kommet fra både Socialdemokratiet og Konservative. Begge partier foreslog i sidste uge, at finansieringen af de nye kulturtiltag i Vollsmose skal findes andre steder og må vente til budgettet for Odense Kommune er på plads.

Det er lykken og en livsstil

Men alene forslaget om at fjerne tilskuddet har fået elevrådsformanden på barikaderne tirsdag morgen..

- Orkestret betyder alt for mig. Jeg skulle have været på efterskole, men jeg vil ikke væk fra orkestret, fordi det betyder så meget for mig. Det er ikke bare en hobby, det er lykken og en livsstil for mig, siger Aron Jelling Reisæter.

Han håber, at politikerne besinder sig og bevarer tilskuddet på dagens møde.

- Jeg håber, at de kan se vores fantastiske sammenhold, og at det er en fantastisk mulighed for at lære musikken og sig selv at kende, siger Aron Jelling Reisæter.